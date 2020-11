CotEditor 4 verfügbar: Fantastischer Freeware-Editor für macOS Big Sur

Nach Jahren des Schreibens in der traditionsreichen Textmate-Applikation hat es uns vor circa einem Jahr vollständig zu dem in Japan entwickelten Konkurrenten CotEditor verschlagen. Jetzt, sechs Jahre nachdem die Freeware-Anwendung mit Version 2.0 auch deutsche Anwender erreichte, steht das Schreib- und Programmierwerkzeug in Version 4 zum Download bereit.

Die neue Version tritt mit einem neuen Programm-Icon an, ist für den Einsatz unter macOS 11 Big Sur optimiert und zudem auch für den Einsatz auf den neuen M1-Maschinen mit Apple-Prozessoren vorbereitet. Sichtbarste Neuerung ist die überarbeitete Benutzeroberfläche, die sich optisch an den von Apple in macOS 11 eingeführten Look anpasst.

Die textverarbeitende Anwendung gehört zu den meistgenutzten Applikationen auf unseren Macs und ist zuverlässig und solide wie ein Fels in der Brandung. Wir haben beim Einsatz von CotEditor noch nie Texte verloren. Zudem ist der Open-Source-Download granular konfigurierbar und kann in allen wichtigen (und unwichtigen) Punkten hervorragend an den eigenen Geschmack angepasst werden.

Granulare Konfiguration, deutsche Oberfläche

Besonders schön: Häufig genutzte Menübefehle lassen sich direkt in den Einstellungen der App mit selbst gewählten Tastatur-Kürzeln belegen. Aussehen und Verhalten können im Detail angepasst werden. Intelligente Klammern und Anführungszeichen werden auf Wunsch im Paar gesetzt – CotEditor platziert die Eingabemarke dann direkt dazwischen. Wer ein Wort im Text markiert, kann sich darüber freuen, dass alle anderen Instanzen hervorgehoben werden.

Lange Rede, kurzer Sinn: Wir gehören zu den ausgesprochenen Fans des schlanken, schnell startenden und doch verdammt umfangreichen Texteditors und installieren die Anwendung auf neuen Systemen fast immer zuerst.

Solltet ihr die App noch nicht kennen, dann nehmt das Release von Version 4.0 (hier das komplette Changelog) doch mal zum Anlass mit dem Mac-Tipp zu experimentieren.