Corona-Virus: Italienische Apple Stores teils geschlossen, WWDC fraglich

Nachdem Apple angesichts der Corona-Virus-Epidemie bereits in China Ladengeschäfte und Büros schließen musste, wurden in den stark betroffenen Regionen Norditaliens nun ebenfalls erste Einschränkungen der Öffnungszeiten bekannt. Hier entscheidet Apple allerdings nicht eigenständig, sondern befolgt die Richtlinien lokaler Behörden. Um die Ausbreitung der Epidemie einzudämmen, dürfen große Shops und Einkaufszentren an Wochenenden teilweise nicht mehr öffnen.

Betroffen sind setteBIT zufolge unter anderem die Apple Stores in Mailand und Bergamo. Die Verordnung gilt zunächst bis einschließlich nächstes Wochenende. Es scheint jedoch eher wahrscheinlich, dass diese Maßnahmen verlängert oder gar ausgeweitet werden.

Findet Apples WWDC 2020 statt?

Unklar ist weiterhin, wie Apple die Entwicklerkonferenz WWDC in diesem Jahr handhabt. Der standesgemäße Termin Anfang Juni wackelt mit Blick auf die allgemeine Situation wohl stark. Nachdem Facebook seine für Anfang Mai geplante F8-Konferenz abgesagt hat, lässt nun auch Google sein für Mite Mai angesetztes Entwickler-Treffen I/O ausfallen. Es scheint zunehmend unwahrscheinlich, dass Apple die WWDC in diesem Jahr in gewohntem Rahmen durchführt. Die offizielle Ankündigung fand in den vergangenen Jahren jeweils Mitte März statt.