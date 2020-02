Coronavirus: Apple-Filialen und Büros in China bleiben zu

Die Verlängerung der initial bis zum 9. Februar geplanten Schließung aller Apple-Filialen und Büros auf dem chinesischen Festland scheint beschlossene Sache. Dies legt ein Mitarbeiter-Memo nahe, das Apples Personal-Chefin, Deirdre O’Brien, unter der betroffenen Belegschaft versandt haben soll.

Apples Personal-Chefin: Deirdre O’Brien

In dem Schreiben betont O’Brien, dass man aktiv daran arbeite, die Apple Retail Stores vor Ort, „zu einem Termin, der nächste Woche festgelegt wird, wieder zu öffnen“. Mit welchem Zeitfenster Apple hier aktuell rechnet bleibt unklar.

Die deutsche Übersetzung des Memos, das das französische Apple-Portal macg.com veröffentlicht hat, haben wir im Anschluss eingebettet.

Zuletzt teilte der Konzern am Wochenende mit, alle Filialgeschäfte und Büros bis mindestens Sonntag geschlossen halten zu wollen. Dem drastischen Schritt waren einzelne Filialschließungen vorausgegangen. Ericsson und LG haben aufgrund der Epidemie ihre Teilname am Mobile World Congress in Barcelona abgesagt.

Mitarbeiter-Memo von Deirdre O’Brien