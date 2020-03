Coronavirus: Google sagt I/O-Entwicklerkonferenz ab

Apples Entwicklerkonferenz, die stets im Sommer stattfindende WWDC, steht in diesem Jahr auf wackeligen Beinen.

Nachdem das soziale Netzwerk Facebook erst kürzlich die Konferenz-Anteile seines jährlichen F8 Entwickler-Treffens absagte, hat nun auch Google die Terminplanung zahlreicher Android-Entwickler durcheinander gewirbelt.

So wir die für Mitte Mai angesetzte Google I/O in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden – der Suchmaschinen-Riese will stattdessen neue Wege eruieren, die Entwickler-Community zusammenzubringen. In einem Statement heißt es:

Aufgrund von Bedenken bezüglich des Coronavirus (COVID-19) und in Übereinstimmung mit den Gesundheitsrichtlinien der CDC, der WHO und anderer Gesundheitsbehörden haben wir beschlossen, die physische Google I/O-Veranstaltung abzusagen.

Neben mehreren Totalabsagen, von denen in diesem Jahr unter anderem die in Barcelona stattfindende Mobilfunk-Messe „Mobile World Congress“ und Microsofts „MVP Global Summit“ betroffen waren, haben viele Veranstalter angekündigt, ihre Branchen-Events ins Netz zu verlegen. Unter anderem sollen die „Google Cloud Next“ sowie der „Adobe Summit“ ausschließlich online stattfinden. Zum Schicksal der WWDC 2020 hat sich Apple bislang noch nicht geäußert.