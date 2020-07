Continuity war schuld: Apple-Geräte via Bluetooth zu gesprächig

Was Apple im Englischen schlicht mit „Continuity“ beschreibt, ist im deutschen Supportbereich etwas sperrig mit „Integrationsfunktionen“ überschrieben, meint aber die selben Werkzeuge, die es möglich machen, nahtlos zwischen Mac, iPhone, iPad und Apple Watch zu wechseln beziehungsweise diese zusammen zu benutzen.

Damit Handoff, AirDrop, die geteilte Zwischenablage, der Instant Hotspot oder die geräteübergreifende Markieren-Funktion flüssig funktionieren, kommunizieren fast alle Apple-Geräte permanent via WLAN und Bluetooth miteinander, versichern sich ihrer Gegenwärtigkeit und stimmen sich kontinuierlich miteinander ab. Apple setzt dafür auf das selbst entwickelte Continuity-Protokoll.

Dass dieses lange Zeit alles andere als sicher war, zeigt eine Veröffentlichung mehrerer Security-Forscher des französischen INSA-Institutes, die aus Anlass des 20. Privacy Enhancing Technologies Symposium in Montreal vorgestellt wurde.

In ihrem Paper „Personal Data Leaks in Apple Bluetooth-Low-Energy Continuity Protocols“ (PDF-Download) dokumentieren die Forscher mehrere Schwachstellen, die bereits im vergangenen Jahr ausgemacht und im Rahmen einer verantwortungsvollen Offenlegung mit Apple, Osram und Eve geteilt wurden.

In ihrem Paper kritisieren die Forscher dabei auch Apples Verschwiegenheit. Da das Unternehmen die Arbeitsweise des Continuity-Protokolls nicht offengelegt habe, hätte man dieses erst durch umfangreiches Reverse Engineering rückverfolgen müssen, um anschließend auf die Schwachstellen einzugehen. Diese waren jedoch stattlich.

Unter anderem fanden die Forscher Wege die zwischen den Geräten ausgetauschten

Continuity-Nachrichten für das ein passives Nutzer-Tracking einzusetzen, stellen einen aktiven Angriff vor, der Anwender und verknüpfte Geräte des selben iCloud-Accounts ausmachen konnte, waren in der Lage Geräte-Merkmale (Modell, iOS-Version, Farbe etc.) und Statusinformationen zu extrahieren sowie HomeKit-Nachriten auszuwerten.

Unter den Highlight finden sich folgende Erkenntnisse:

We show that messages broadcasted by HomeKit accessories include a Global State Number (GSN) that leaks the activity in a smarthome. We discover that AirDrop and Nearby Action messages include hashed e-mail addresses and phone numbers, and we demonstrate how they can be recovered through a guesswork attack. We found that Siri messages include a perceptual hash of voice commands and demonstrate how it can be exploited to infer a command.