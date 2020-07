Prime Video: TV-Programme von ARD und ZDF live und in HD

Während die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (ARD) heute bekanntgegeben hat, die SD-Verbreitung der eigenen Programme über Satellit auch über das Jahr 2020 hinaus weiter in SD-Qualität auszustrahlen bietet Amazon Prime Video die TV-Programme von ARD und ZDF live und in HD an.

Live TV in der Prime Video App auf Apple TV

Kurz zur Satelliten-Entscheidung. Mit dieser reagiert die ARD auf die veränderten Rahmenbedingungen während der Corona-Pandemie und argumentiert: Menschen, die noch nicht über HD-fähige Fernseher oder Receiver verfügen, hätten sich gegebenenfalls entsprechende Geräte anschaffen müssen, um das HD-Signal empfangen und wiedergeben zu können.

Weiter in SD verbreitet werden sowohl die gemeinschaftlichen ARD-Programme Das Erste, tagesschau24, ONE und ARD-alpha als auch die Dritten.

Die Live-TV-Programme in Prime Video sind nach der kostenlosen Freischaltung auch über die offizielle Prime Video-App zu empfangen und landen damit sowohl auf iPhone und iPad als auch auf dem Apple TV.

Amazon schreibt in der Aktivierungsbestätigung:

Willkommen beim Live-TV-Angebot von Prime Video. Genießen Sie Live-TV-Sendungen in HD über Prime Video. Die Aktivierung ist kostenlos und ermöglicht Ihnen, im Rahmen Ihrer Prime-Mitgliedschaft ab heute unbegrenzt TV-Sendungen anzusehen. Sie können die Prime Video-App auf Hunderten kompatiblen Geräte, wie Fire TV und vielen Smart-TVs von Samsung, LG und Panasonic nutzen. Mit einem kompatiblen Fire Tablet, iPhone, iPad, Android-Smartphone oder Android-Tablet können Sie Videos unterwegs ansehen. Oder rufen Sie Titel unter Amazon.de ab.

Live TV über Prime Video in Safari