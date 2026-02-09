Collabora Desktop: Online-Office erstmals als lokale macOS-Anwendung

Collabora bietet nun auch eine Desktop-Ausgabe seiner Office-Suite im Mac App Store an. Mit Collabora Office Desktop für macOS zieht die bislang browserbasierte Arbeitsumgebung von Collabora lokal auf den Rechner um.

Collabora ist vor allem als Anbieter freier Bürosoftware bekannt. Sowohl die browserbasierte Office-Suite als auch Collabora Office Desktop basieren auf LibreOffice und positionieren sich als offene Alternativen zu kommerziellen Plattformen wie Microsoft 365 oder Google Workspace.

Ziel ist es, dieselbe Bedienung und denselben Funktionsumfang offline wie online bereitzustellen. Nutzer arbeiten mit lokalen Dateien und können später ohne Umstellung wieder in die Zusammenarbeit wechseln.

Gleiche Technik auf allen Plattformen

Die Desktop-Version nutzt denselben Code wie die Online-Variante. Oberfläche, Dokumentdarstellung und Funktionen bleiben dadurch konsistent. Fehlerkorrekturen und neue Funktionen lassen sich parallel für Web und Desktop ausrollen. Unter der Haube arbeitet weiterhin der Kern von LibreOffice, was eine breite Unterstützung offener Standards und gängiger Dateiformate sicherstellt.

Praktisch bedeutet dies, dass Tabellen, Texte und Präsentationen offline erstellt oder bearbeitet werden können und sich später ohne Anpassungen gemeinsam weiterführen lassen. Dokumente verhalten sich in beiden Umgebungen gleich, unabhängig davon, ob sie lokal oder im Browser geöffnet werden.

Abgrenzung zu klassischen Office-Modellen

Collabora grenzt sich damit von der Trennung vieler Office-Pakete in Web und Desktop ab. Bei Angeboten wie Microsoft 365 unterscheiden sich Funktionsumfang und Verhalten teils deutlich zwischen Browser und installierter Anwendung. Collabora verfolgt stattdessen einen einheitlichen Ansatz ohne unterschiedliche Oberflächen oder reduzierte Web-Varianten.

Die neue Desktop-App ist offen entwickelt und arbeitet standardmäßig ohne Cloud-Zwang. Dateien verbleiben auf dem eigenen Gerät, sofern sie nicht bewusst geteilt werden. Gedruckt wird über die systemeigenen Dialoge, Tastenkürzel folgen den jeweiligen Plattformkonventionen.