Clock mini: Neue Funktionen und Abo-Option für die Uhr im Dock

Eine Vergleichsübersicht aller in der Standard- und Plus-Version enthaltener Funktionen hat der Entwickler hier bereitgestellt . In der aktuellen Version der Anwendung sind neben dem neuen Finanzierungsmodell die folgenden Neuerungen enthalten:

Ein Teil der Neuerungen wie beispielsweise die Unterstützung digitaler Zifferblätter oder auch die macOS-Widgets lassen sich zusammen mit dem kostenlosen Download der App nutzen. Erweiterte Funktionen wie der Weltzeitrechner, mehrere parallele Timer oder auch ein Desktop-Modus erfordern allerdings die Plus-Version der App. Hier bietet der Entwickler zwei verschiedene Finanzierungsmodelle an: Ein Monatsabo in Höhe von 99 Cent oder die Lifetime-Freischaltung zum Preis von 26,99 Euro.

