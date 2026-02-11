Clipboard-Manager: FlowClip erweitert Maccy um Warteschlange

Mit FlowClip ist ein neuer Clipboard-Manager für macOS erschienen, der in direkter Linie an den beliebten Clipboard-Manager Maccy anknüpft. Die Anwendung basiert auf dem offenen Quellcode des bekannten Werkzeugs und übernimmt dessen Grundprinzipien wie eine schlanke Umsetzung, Tastaturfokus und lokale Datenhaltung.



Gleichzeitig ergänzt FlowClip den Ansatz um eine Funktion, die Maccy in dieser Form bislang nicht bietet: eine Warteschlange für Inhalte in der Zwischenablage.

Die Veröffentlichung erfolgt, nachdem sich Maccy selbst zuletzt technisch stark erneuert hat. Mit Version 2.0 wurde das Fundament auf moderne macOS-Technologien umgestellt und die Unterstützung auf aktuelle Systemversionen fokussiert. FlowClip setzt auf dieser Basis auf und richtet sich an Nutzer, die ihre Kopiervorgänge stärker strukturieren möchten.

Zwischenablage als geordnete Warteschlange

Kern von FlowClip ist die sogenannte Queue Clipboard. Statt jeweils nur den letzten kopierten Inhalt bereitzuhalten, können mehrere Texte oder Bilder nacheinander gesammelt werden. Diese landen in einer Warteschlange, die anschließend Schritt für Schritt oder gesammelt eingefügt werden kann. Beim Einfügen mehrerer Elemente lassen sich Trennzeichen festlegen, etwa Leerzeichen, Zeilenumbrüche oder frei definierte Zeichen.

Die Warteschlange wird in einem eigenen schwebenden Fenster angezeigt. Dort können Einträge überprüft, entfernt oder komplett geleert werden. Technisch greift FlowClip dafür tiefer in das System ein als klassische Clipboard-Manager. Damit die Reihenfolge zuverlässig erkannt wird, verlangt die App eine Zugriffsfreigabe in den Bedienungshilfen von macOS. Nach der Erteilung ist ein Neustart der Anwendung erforderlich.

Tastatursteuerung und Systemvoraussetzungen

Wie schon Maccy ist auch FlowClip konsequent auf die Nutzung per Tastatur ausgelegt. Eine Tastenkombination öffnet die Übersicht, die Suche erfolgt direkt über die Eingabe, Kopieren und Einfügen lassen sich ohne Maus auslösen. Die Entwickler versprechen eine native Oberfläche und eine lokale Speicherung aller Inhalte, sodass keine Daten das eigene Gerät verlassen.

FlowClip wird kostenlos angeboten, Voraussetzung ist macOS 14 oder neuer.