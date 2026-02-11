In Reihe kopieren und einfügen
Clipboard-Manager: FlowClip erweitert Maccy um Warteschlange
Mit FlowClip ist ein neuer Clipboard-Manager für macOS erschienen, der in direkter Linie an den beliebten Clipboard-Manager Maccy anknüpft. Die Anwendung basiert auf dem offenen Quellcode des bekannten Werkzeugs und übernimmt dessen Grundprinzipien wie eine schlanke Umsetzung, Tastaturfokus und lokale Datenhaltung.
Gleichzeitig ergänzt FlowClip den Ansatz um eine Funktion, die Maccy in dieser Form bislang nicht bietet: eine Warteschlange für Inhalte in der Zwischenablage.
Die Veröffentlichung erfolgt, nachdem sich Maccy selbst zuletzt technisch stark erneuert hat. Mit Version 2.0 wurde das Fundament auf moderne macOS-Technologien umgestellt und die Unterstützung auf aktuelle Systemversionen fokussiert. FlowClip setzt auf dieser Basis auf und richtet sich an Nutzer, die ihre Kopiervorgänge stärker strukturieren möchten.
Zwischenablage als geordnete Warteschlange
Kern von FlowClip ist die sogenannte Queue Clipboard. Statt jeweils nur den letzten kopierten Inhalt bereitzuhalten, können mehrere Texte oder Bilder nacheinander gesammelt werden. Diese landen in einer Warteschlange, die anschließend Schritt für Schritt oder gesammelt eingefügt werden kann. Beim Einfügen mehrerer Elemente lassen sich Trennzeichen festlegen, etwa Leerzeichen, Zeilenumbrüche oder frei definierte Zeichen.
Die Warteschlange wird in einem eigenen schwebenden Fenster angezeigt. Dort können Einträge überprüft, entfernt oder komplett geleert werden. Technisch greift FlowClip dafür tiefer in das System ein als klassische Clipboard-Manager. Damit die Reihenfolge zuverlässig erkannt wird, verlangt die App eine Zugriffsfreigabe in den Bedienungshilfen von macOS. Nach der Erteilung ist ein Neustart der Anwendung erforderlich.
Tastatursteuerung und Systemvoraussetzungen
Wie schon Maccy ist auch FlowClip konsequent auf die Nutzung per Tastatur ausgelegt. Eine Tastenkombination öffnet die Übersicht, die Suche erfolgt direkt über die Eingabe, Kopieren und Einfügen lassen sich ohne Maus auslösen. Die Entwickler versprechen eine native Oberfläche und eine lokale Speicherung aller Inhalte, sodass keine Daten das eigene Gerät verlassen.
FlowClip wird kostenlos angeboten, Voraussetzung ist macOS 14 oder neuer.
Cool, besser für das iPad!
Maccy entfernt, FlowClip installiert. Mal sehen, ob dewr Queue-Mode sinnvoll nutzbar ist. Auf den ersten Blick etwas ungewohnt, aber ich habe schon oft mehrere Dinge hintereinander kopiert, um sie dann an anderer Stelle wieder einzufügen, was mit Maccy immer bedeutete, dass man das Fenster öffnen musst, um den nächsten zu finden. Hier kann man alles in eine Queue packen und direkt einfügen.
Sehr praktische Funktion, nutze ich oft beim Paste Clipboard Manager.
Ich mache das mit Maccy im Moment so: Wenn ich z.B. 5 Items kopieren/einfügen möchte, dann packe ich die ganz normal ins Clipboard und paste dann mit dem Maccy-Shortcut gefolgt von -5.