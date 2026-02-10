Shargeek 300 debütiert auf Kickstarter: 300 W, Display und LED-Licht

Mit der Shargeek 300 kündigt der Hersteller SHARGE eine neue Hochleistungs-Powerbank an, die sich an Nutzer mit hohem Energiebedarf richtet. Das halbtransparent gestaltete Modell wird mit Hilfe einer Kickstarter-Kampagne in den Markt eingeführt und positioniert sich oberhalb klassischer Akkupacks für Smartphones und Tablets.

Zielgruppe sind vor allem Anwender, die auch leistungsstarke Notebooks oder andere stromhungrige Geräte unterwegs versorgen möchten und die extravaganten Zusatzfunktionen wie einer farbigen LED-Beleuchtung und einem zusätzlichen, interaktiven Statistik-Display etwas abgewinnen können.

Hohe Ausgangsleistung und flexible Anschlüsse

Zentrales Merkmal der Shargeek 300 ist die maximale Gesamtleistung von bis zu 300 Watt. Möglich wird dies durch mehrere parallel nutzbare Anschlüsse. Zwei USB-C-Ports liefern jeweils bis zu 140 Watt, sodass sich auch zwei größere Laptops gleichzeitig laden lassen. Ergänzt werden sie durch einen USB-A-Anschluss mit bis zu 30 Watt sowie einen DC-Port, dessen Ausgangsspannung flexibel zwischen 25 und 140 Watt eingestellt werden kann.

Damit lassen sich neben mobilen Geräten auch Monitore, Kameras, Drohnen oder Netzwerkhardware betreiben. Die interne Kapazität beträgt 24.000 mAh, was laut Hersteller für mehrere Smartphone-Ladungen oder eine vollständige Notebook-Ladung ausreicht.

Display, Bauform und Einsatz unterwegs

Ein integriertes IPS-Display informiert detailliert über Ladezustand, Ein- und Ausgangsleistung sowie technische Parameter wie Zellspannung oder Temperatur. Über das Display lassen sich auch Einstellungen für den DC-Ausgang vornehmen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und greift das transparente Design früherer Shargeek-Modelle auf, wodurch interne Komponenten sichtbar werden.

Mit einer Energie von 86,4 Wattstunden liegt die Powerbank unter der für den Flugverkehr relevanten Grenze und darf im Handgepäck mitgeführt werden. Weitere Funktionen wie Durchgangsladen, Firmware-Updates und umfangreiche Schutzmechanismen gegen Überhitzung oder Kurzschlüsse sind ebenfalls vorgesehen. Ergänzend verfügt die Powerbank über eine konfigurierbare LED-Beleuchtung, deren Farbe und Effekte sich anpassen lassen und die sowohl als dezentes Designelement als auch zur visuellen Statusanzeige genutzt werden kann.

Zum Marktstart setzt SHARGE auf eine Kickstarter-Finanzierung mit mehreren Preisstufen. Die Shargeek 300 ist dort einzeln ab umgerechnet rund 126 Euro erhältlich. Dieser Early-Bird-Preis ist auf 1.000 Einheiten begrenzt. Der empfohlene Verkaufspreis liegt laut Hersteller bei 199 US-Dollar für die Einzel-Powerbank. Die Auslieferung ist für Mai 2026 geplant.