iCloud für Windows: Passwort-Abgleich mit Chrome-Erweiterung

Apple hat gestern damit begonnen Version 12 des Software-Paketes iCloud für Windows zum Download auszugeben. Das Update bietet Windows-Anwendern erstmals die Möglichkeit an, eine Chrome-Erweiterung zu installieren, die Passwörter mit dem iCloud-Schlüsselbund abgleicht und den Zugriff auf dort gesicherte Logins ermöglicht, ohne dafür ein Apple-Gerät vorauszusetzen.

Allerdings läuft der Download des Browser-Plugins momentan noch ins Leere. Anders als die bereits länger verfügbare Chrome-Erweiterung iCloud-Lesezeichen, hat sich der Neuzugang iCloud-Passwörter noch nicht im Chrome Web Store blicken lassen, sobald dies der Fall ist sollte sich das Plugin unter diesem Link laden lassen.

iOS 14 und Zwei-Faktor vorausgesetzt

Laut Apple wird sich der Zugriff auf die Passwörter nutzen lassen, wenn Anwender Mobilgeräte mit iOS 14 besitzen und die Zwei-Faktor-Authentifizierung ihrer Apple ID verwenden. Dann lassen sich wichtige Web-Passwörter nicht mehr nur in Safari auf iPhone und iPad sichern, sondern können auch in Googles Chrome-Browser auf dem PC gespeichert und mit diesem abgeglichen werden.

Anwender, die diese Funktion nutzen möchten, müssen den Passwort-Abgleich in den Einstellungen von iCloud für Windows aktivieren, die Chrome-Erweiterung iCloud-Passwörter aus dem Chrome Web Store laden und installieren. Anschließend fungiert diese wie ein klassischer Passwort-Manager und bietet das automatische Ausfüllen von Logindaten auf all jenen Webseiten an, für die entsprechende Zugangsdaten in der Vergangenheit bereits gesichert wurden.

Ausbau zum echten Passwort-Manager?

Apples Ausbau der Passwort-Funktion befeuert die Hoffnung, der iCloud-Schlüsselbund könnte langfristig zu einem Umfangreichen Passwort-Manager ausgebaut werden, der mit den Angeboten von Enpass und 1Password auf Augenhöhe konkurrieren könnte.