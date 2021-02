Pika: Freier Color-Picker für macOS Catalina und Big Sur

Wenn ihr euren Mac auch zum Gestalten nutzt, dann schaut euch den quelloffenen Farbwahl-Helfer Pika an, der euch dabei zur Hand gehen kann, digitale Farbwerte exakt zu bestimmen.

Die kleine, komplett kostenfreie Desktop-Anwendung stellt dafür ein Farbwahl-Fenster zur Verfügung, das zwei Farben aufnehmen und euch direkt darüber informieren kann, ob diese kontrastreich genug sind, um den so genannten „Web Content Accessibility Guidelines“ (WCAG) zu entsprechen, die Vorgaben zur digitalem Barrierefreiheit im Netz formulieren.

In den Einstellungen der Mini-Applikation, die zum Einsatz mindestens macOS 10.15 Catalina voraussetzt, kann das Format der Farbanzeige festgelegt werden. Hier stehen HEX, RGB, HSB und HSL zur Auswahl – zudem lässt sich auch der RGB-Farbraum sowie ein Tastatur-Kurzbefehl festlegen, der die Pika-App direkt startet.

Sind Vorder- und Hintergrundfarbe ausgewählt, informiert Pika über das aktuelle Kontrastverhältnis und lässt das Kopieren des aktuellen Farbwertes in allen vier Formaten zu.

Ebenfalls nett: Skala Color und Contraste

Wenn euch Pika gefallen sollte, dann dürfen wir euch zudem den kostenfreien Farbwähler Skala Color empfehlen, dessen Entwicklung allerdings bis auf Weiteres pausiert wurde.

Skala Color ergänzt den Standard-Color-Picker des Mac-Betriebssystems um zahlreiche Zusatzfunktionen, die vor allem die Entwickler unter euch freuen dürften. So zeigt Skala Color die ausgewählte Farbe auch als Hex, CSS RGBA, CSS HSLA, UIColor und NSColor-Wert an, erkennt Farbtöne, die ihr euch in die Zwischenablage kopiert habt und kann während der Farbton-Auswahl vier mal genauer als Apples Standard-Werkzeug eingesetzt werden.

Die ebenfalls kostenlose Mac-App Contraste prüft Text- und Hintergrundfarbe auf Lesbarkeit und ermittelt ebenfalls den aktuellen Kontrastwert. Hier lassen sich die ausgewählten Farben auch direkt anpassen und finetunen.