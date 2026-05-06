ChatGPT: Weniger Halluzinationen, weniger Rückfragen

OpenAI hat sein Standardmodell für ChatGPT aktualisiert und ersetzt GPT-5.3 Instant schrittweise durch GPT-5.5 Instant. Nachdem das Unternehmen erst vor kurzem die Hauptversion GPT-5.5 vorgestellt hatte, richtet sich das neue Update nun vor allem an alltägliche Anfragen im Chatbetrieb.

Im Mittelpunkt steht dabei eine Eigenschaft, die viele Nutzer schon länger beschäftigt: Das Modell soll seltener falsche Aussagen erfinden.

Nach Angaben von OpenAI wurde die Zahl sogenannter Halluzinationen in internen Tests deutlich reduziert. Besonders bei Themenfeldern wie Medizin, Recht oder Finanzen habe GPT-5.5 Instant rund die Hälfte weniger fehlerhafte Behauptungen erzeugt als der Vorgänger. Auch in komplexen Gesprächen mit bewusst schwierigen Fragestellungen habe das Modell weniger sachliche Fehler gemacht.

Kürzere Antworten, weniger Rückfragen

Neben der Genauigkeit hat OpenAI auch den Antwortstil angepasst. GPT-5.5 Instant formuliert kompakter und soll weniger unnötige Rückfragen stellen. In den gezeigten Beispielen antwortet das Modell direkter und verzichtet häufiger auf lange Einleitungen oder stark formatierte Textblöcke.

Das Unternehmen verweist darauf, dass die neue Version rund 30 Prozent weniger Wörter benötigt als GPT-5.3 Instant. Gleichzeitig soll der Gesprächston natürlicher ausfallen. Vor allem bei kurzen Alltagsfragen oder Formulierungshilfen wirkt das Modell dadurch weniger wie ein ausführlicher Assistent und eher wie ein direkter Gesprächspartner.

Persönlichere Vorschläge durch gespeicherten Kontext

Darüber hinaus erweitert OpenAI die Nutzung gespeicherter Informationen aus früheren Chats. GPT-5.5 Instant kann auf Wunsch stärker auf frühere Unterhaltungen, hochgeladene Dateien oder verbundene Dienste wie Gmail zugreifen. Dadurch sollen Antworten persönlicher ausfallen und laufende Projekte einfacher fortgeführt werden können.

Neu ist zudem eine Übersicht, die anzeigen soll, welche gespeicherten Informationen für eine Antwort verwendet wurden. Nutzer können diese Einträge löschen oder anpassen. Laut OpenAI sollen freigegebene Chats dabei keine sichtbaren Speicherquellen enthalten.

GPT-5.5 Instant wird ab sofort als Standardmodell in ChatGPT verteilt. Die bisherige Version GPT-5.3 Instant bleibt für zahlende Nutzer vorübergehend weiterhin auswählbar.