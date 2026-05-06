Für MacBook Neo und iPhone: Tiefstpreise bei HARIBO und Anker

Wer aktuell ein MacBook Neo oder ein iPhone nutzt, braucht in vielen Fällen kein besonders großes Netzteil mehr. Sowohl Apples schlankes Notebook als auch aktuelle iPhone-Modelle unterstützen maximal 30 Watt Ladeleistung. Genau in diesem Bereich gibt es derzeit mehrere interessante Angebote.

Sowohl die HARIBO-Lizenzprodukte von DCHK als auch zwei beliebte Ladelösungen von Anker werden momentan mit deutlichen Preisnachlässen angeboten.

Netzteile für iPhone und MacBook Neo

Besonders günstig fällt aktuell das HARIBO 30W USB-C-Netzteil mit integriertem Kabel aus. Das Modell wird derzeit zum bisherigen Tiefstpreis von 13,28 Euro angeboten und deckt die maximale Schnellladeleistung aktueller iPhones sowie des MacBook Neo bereits vollständig ab.

Ebenfalls reduziert ist das 65-Watt-GaN-Netzteil mit drei Anschlüssen für nur noch 11,38 Euro. Wer mehrere Geräte gleichzeitig laden möchte, bekommt damit eine flexible Lösung für Schreibtisch oder Reisegepäck.

Darüber hinaus bietet DCHK auch größere Varianten mit 65 beziehungsweise 100 Watt an. Das 100-Watt-Modell mit vier Anschlüssen kostet aktuell 27,99 Euro. Die Netzteile fallen vor allem durch das ungewöhnliche HARIBO-Design auf. Technisch setzen die Modelle überwiegend auf moderne GaN-Technik.

Ebenfalls Teil der Aktion ist dieses 3-in-1-Modell mit Ladefunktion für Apple Watch und iPhone für nur noch 13,59 Euro.

Anker mit integrierten Kabeln

Auch bei Anker laufen derzeit zwei größere Rabattaktionen. Besonders interessant ist das kompakte 35-Watt-Netzteil mit ausziehbarem USB-C-Kabel. Das Modell kostet aktuell 21,99 Euro statt 39,99 Euro und liegt damit fast bei der Hälfte des ursprünglichen Verkaufspreises.

Das integrierte Kabel verschwindet direkt im Gehäuse und soll verhindern, dass zusätzliches Zubehör mitgenommen werden muss. Mit zwei Anschlüssen eignet sich das Netzteil ebenfalls gut für iPhone und MacBook Neo.

Zusätzlich günstiger erhältlich ist derzeit die Zolo-Powerbank von Anker. Der mobile Akku bietet 20.000 mAh Kapazität, unterstützt Schnellladen mit bis zu 45 Watt und bringt gleich zwei integrierte USB-C-Kabel mit. Der Preis liegt momentan bei 29,99 Euro statt 45,99 Euro.

Gerade für Nutzer aktueller Apple-Geräte zeigt sich damit erneut, dass leistungsstarke Netzteile inzwischen deutlich günstiger erhältlich sind als noch vor wenigen Jahren. Für viele Alltagsszenarien reichen bereits kompakte 30- bis 35-Watt-Modelle vollständig aus.