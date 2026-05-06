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30 Euro unter dem Anbieterpreis

Xiaomi: Smarter Standventilator verspricht „3D-Luftverteilung“
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Xiaomi hat sein schon recht breit aufgestelltes Sortiment an smarten Ventilatoren vor einiger Zeit um einen beweglicheren Standventilator für den Sommer erweitert. Der sogenannte „Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan“ kombiniert klassische Luftzirkulation mit App-Steuerung, mehreren Betriebsarten und einer sparsamen Leistungsaufnahme.

Klein Gross Xiaomi Ventilator
Aktuell wird das Gerät über amazon.de fast 30 Euro günstiger angeboten als direkt im Xiaomi-Store.

Der Ventilator ist als Tisch- und Standgerät nutzbar. Nutzer können die Höhe flexibel anpassen und das Gerät entweder auf dem Boden oder auf einem Schreibtisch platzieren. Xiaomi setzt dabei auf ein vergleichsweise schlankes Gehäuse mit horizontal und vertikal schwenkbarem Ventilatorkopf. Der Luftstrom soll dadurch möglichst gleichmäßig im Raum verteilt werden.

Luftzirkulation für größere Räume

Nach Herstellerangaben erreicht der Ventilator einen Luftdurchsatz von bis zu 1440 Kubikmetern pro Stunde. Die Reichweite des Luftstroms wird mit bis zu 13 Metern angegeben. Zusätzlich kann das Gerät horizontal um 120 Grad und vertikal um 100 Grad schwenken. Damit soll sich die Luft nicht nur punktuell verteilen, sondern im gesamten Raum bewegen. Xiaomi verspricht eine „3D-Luftverteilung“.

3d Luftverteilung

Ähnlich wie beim kürzlich von uns ausprobierten SwitchBot Standventilator setzt auch Xiaomi auf unterschiedliche Einsatzszenarien. Während SwitchBot vor allem mit Akkubetrieb und flexiblen Aufbauhöhen arbeitet, konzentriert sich Xiaomi stärker auf die Luftzirkulation und einen Smarthome-Anbindung.

Der neue Xiaomi-Ventilator unterstützt 100 Geschwindigkeitsstufen, die sich über die Xiaomi-Home-App einstellen lassen. Direkt am Gerät stehen dagegen nur vier feste Leistungsstufen bereit. Zusätzlich gibt es einen Modus mit wechselnder Intensität, der einen natürlicheren Luftstrom simulieren soll.

Smarthome-Steuerung mit Automationen

Über die Xiaomi-Home-App lassen sich Zeitpläne und Automationen konfigurieren. So kann sich der Ventilator beispielsweise automatisch einschalten, sobald ein bestimmter Temperaturwert überschritten wird. Voraussetzung dafür ist ein kompatibler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor oder ein anderes Xiaomi-Gerät mit Bluetooth-Gateway-Funktion.

Ventilator Bento 2500

Darüber hinaus unterstützt der Ventilator auch Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant. Xiaomi bewirbt zudem den niedrigen Stromverbrauch des integrierten Gleichstrommotors. Im niedrigsten Modus sollen während eines kompletten Sommers lediglich rund 1,3 Kilowattstunden verbraucht werden.

Auch der Geräuschpegel fällt laut Hersteller vergleichsweise niedrig aus. Im leisesten Modus werden 28 Dezibel angegeben. Damit eignet sich das Gerät auch für Schlaf- oder Arbeitszimmer.

Das neue Modell selbst haben wir persönlich noch nicht im Einsatz, mit den Ventilatoren von Xiaomi haben wir in der Vergangenheit jedoch durchweg gute Erfahrungen gemacht.

Produkthinweis
XIAOMI Smart Standing Air Circulation Fan - Standventilator mit 1440m³/h und 3D-Luftverteilung, 2-in-1 Ausziehbarer... 61,98 EUR 99,99 EUR

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06. Mai 2026 um 09:33 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Ist der auch per Home Assistant in Apple Home einbindbar?

  • Mich würde interessieren, ob ich den in Home Assistant reinbekomme und die Funktionalität der App aus HA heraus steuern kann… weiss da jemand was?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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