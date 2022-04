cd to … öffnet das aktuelle Verzeichnis im Terminal

cd to… ist ein kleines Finder-Tool für Menschen, die bei der Arbeit am Mac häufig das Terminal benutzen. Per Mausklick lässt sich damit das aktuelle Finder-Verzeichnis direkt im Terminal öffnen und man kann sich auf diese Weise die sonst übliche Navigation dorthin per Tastatureingabe sparen.

Die kostenlose Mac-Anwendung wird dafür direkt in der Symbolleiste der Finder-Fenster platziert – eine Option, die vielen Mac-Nutzern gar nicht bekannt ist. Mit gedrückter Befehlstaste könnt ihr eine beliebige App oder Datei in die Symbolleiste schieben, sodass diese dann in jedem Finder-Fenster da oben erscheint und per Mausklick gestartet beziehungsweise geöffnet werden kann.

Finder-Symbolleiste unter macOS anpassen

Falls ihr euch noch nicht mit der Symbolleiste und den darin enthaltenen Elementen beschäftigt habt, ist Apples Hilfe-Dokument mit dem Titel „Anpassen der Finder-Symbolleisten auf dem Mac“ eine empfehlenswerte Lektüre. Hier könnt ihr lernen, wie ihr die Darstellung und Elemente in der Symbolleiste für eure Nutzungsgewohnheiten optimiert.

cd to… ist als Open-Source-Anwendung und wurde mit der aktuell veröffentlichten Version 3.1.3 für Apple-Prozessoren optimiert.