Plex startet anbieterübergreifende Video-Suche und Watchlist

Plex will sich künftig als zentrale Anlaufstelle für Videostreaming präsentieren. Die Macher der Mediencenter-Software kombinieren eine plattformübergreifende Suchfunktion mit einer universellen Watchlist, um sich auf diese Weise als zentrale Anlaufstelle für Film- und Serienkonsumenten platzieren. Ein Gedanke, den ein Stück weit auch Apple mit seiner TV-App verfolgt. Plex lässt allerdings dem Nutzer die Hoheit darüber, welche Dienste er verwenden und wie weit er die neuen Funktionen integrieren will.

Plex Discover Source und Universal Watchlist als Beta

Die Funktionserweiterungen lassen sich zunächst im Rahmen einer öffentliche Beta aktivieren und ausprobieren und die zugrundeliegende Idee hat durchaus Potenzial. Plex will den Fokus auf die Inhalte selbst und nicht darauf, wo diese Verfügbar sind, lenken. So soll es dann beispielsweise auch kein Problem sein, wenn die auf der Watchlist gespeicherte Serie beim Hinzufügen beim Anbieter X erhältlich war und später über den Konkurrenten Y erhältlich ist. Plex will den Anwender jeweils die beste Option auf Basis der hinterlegen Abo-Informationen bieten.

Eigener Plex-Server optional

Die neue persönliche Favoritenliste von Plex steht auf allen Geräten zur Verfügung, auf denen man Plex mit dem eigenen Konto nutzt. Um hier schnell Inhalte hinzufügen zu können, bietet Plex auch eine universelle Suchfunktion an, die Filme oder Serien über alle verfügbaren Anwender hinweg listet. Auch Filme oder Serien, die zwar angekündigt aber noch nicht verfügbar sind, können im Voraus zur persönlichen Watchlist hinzugefügt werden. Ergänzend können Nutzer ein erweitertes und ebenfalls Anbieter-übergreifendes Empfehlungssystem nutzen.

Die eigenen Plex-Mediathek kann in die neuen Funktionen eingebunden werden, muss aber nicht. Plex betont in diesem Zusammenhang auch, dass dafür keine Liste der eigenen Inhalte an die Plex-Server übermittelt wird, sondern die Verfügbarkeitsabfragen stets direkt zwischen der Plex-Anwendung und dem persönlichen Plex-Server erfolgen.

Weitere Infos zu den neuen Funktionen findet ihr auf der Plex-Webseite. Zu den bereits verfügbaren Betas geht es hier lang:

Plex lässt sich grundsätzlich kostenlos nutzen. Für erweiterte Funktionen ist ein Plex Pass erforderlich, der wahlweise für 4,99 Euro pro Monat, 39,99 Euro pro Jahr oder 119,99 Euro als Einmalkauf erhältlich ist.