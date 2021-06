Catapult 2.0: Freie Mac-App verwaltet eure Projekte

Habt ihr richtig viele Projekte in Catapult abgelegt, könnt ihr diese über die immer eingeblendete Suchleiste direkt durchforsten. Ändern sich Prioritäten lassen sich die vorhandenen Objekte per Drag-and-Drop jederzeit neu arrangieren.

Catapult verzichtet auf Komplexität und will euren Arbeitsalltag lediglich etwas organisieren. Neben der selbsterklärenden Oberfläche besitzt der Projekt-Launcher euch einen Dunkelmodus der wahlweise manuell aktiviert oder so konfiguriert werden kann, dass dieser auf die Systemeinstellungen reagiert.

Diese lebt in der Mac-Menüleiste und lässt sich nach belieben mit ganzen Verzeichnissen oder einzelnen Dateien befüllen. Habt ihr einen Projekt-Ordner auf Catapult abgelegt, könnt ihr euch anschließend aussuchen, wie Catapult nach einem Mausklick mit diesem umgehen soll. Soll das Verzeichnis im Finder angezeigt oder soll der Inhalt in einer bestimmte Anwendung geöffnet werden? Gleiches gilt für Dateien.

Genau hier will euch Catapult nämlich unter die Arme greifen und bietet sich als Startpunkt für die Arbeit an unterschiedlichen Dateien und Ordnern an. Statt diese immer wieder aufs Neue im Finder freilegen zu müssen, oder sich mit den Projektverzeichnissen den Schreibtisch zuzumüllen, bietet Catapult eine zentrale, dokumentenbasierte Projekt-Übersicht an.

Die zuletzt im Herbst 2019 mit einer Aktualisierung bedachte Mac-Applikation Catapult lässt sich seit Montagabend in Version 2.0 aus dem Netz laden und verdient euren prüfenden Blick. Zumindest, wenn ihr euch an eurem Rechner häufig unterschiedlichen Projekten widmet.

