Calendar 366 wird zur vollwertigen Mac-App

Die Mac-Anwendung Calendar 366 wurde grundlegend überarbeitet. Der Entwickler hat die Vorversionen seiner App über Bord geworfen und bietet nun erstmals eine vollwertige Kalender-App für den Mac an, die sich auch im Vollformat nutzen lässt. Bislang war Calendar 366 lediglich als Menüleistenkalender für den Mac bekannt.

Erstmals vollwertige Mac-App

Mit Version 3 von Calendar 366 lassen sich sämtliche Kalenderansichten und Funktionen auch in einem klassischen App-Fenster auf dem Mac nutzen. Die bestehenden Bedienkonzepte bleiben dabei laut Entwickler erhalten. Calendar 366 behält in diesem Zusammenhang auch seinen angestammten Platz in der Menüleiste.

Neu im Paket ist ein erweiterter Aufgabenmanager, der laut Entwickler über Funktionen wie das Priorisieren von Einträgen, Filtermöglichkeiten und ortsabhängige Erinnerungen verfügt. Aufgaben sollen sich auch enger mit Kalendereinträgen verknüpfen lassen, sodass Termine und To-dos gemeinsam verwaltet werden können. Für mehr Übersicht soll dabei ein neues System zur farblichen Kennzeichnung von Terminen und Aufgaben sorgen.

Direkte Anbindung an Kalender- und Videodienste

Kalender und Aufgaben lassen sich laut Entwickler nun direkt mit Diensten wie Google, Microsoft, iCloud oder Todoist verbinden. Auch Videokonferenzdienste wie Zoom sollen sich ohne zusätzliche Zwischenschritte einbinden lassen.

Ziel der Neuentwicklung sei es auch gewesen, die Nutzung auf allen unterstützten Geräten flüssiger und übersichtlicher zu gestalten. Calendar 366 ist neben dem Mac auch für iPhone und iPad verfügbar.

Erweiterte Widgets und neue Watch-App

In diesem Zusammenhang wurde auch die Unterstützung für Widgets ausgebaut. Hier stehen neue Varianten für den Desktop, den Home- und Sperrbildschirm sowie für die Apple Watch zur Verfügung. Parallel hat der Entwickler eine überarbeitete App für die Apple Watch veröffentlicht, die unter anderem eine Monatsansicht, Aufgabenverwaltung und Navigationsfunktionen direkt am Handgelenk bietet.

Auf Basisfunktionen beschränkt lässt sich Calendar 366 in Version 3 kostenlos verwenden. Für den vollen Funktionsumfang bezahlt man entweder 19,99 Euro pro Jahr oder erwirbt die App einmalig für 49,99 Euro.