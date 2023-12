Calendar 366: Jetzt mit zehn interaktiven Widgets

Anwender, die in der Mac-Menüleiste gerne einen umfangreichen Kalender zum Schnellzugriff ablegen möchten, sich mit unserem Freeware-Favoriten Itsycal allerdings nur unzureichend versorgt fühlen, können einen Blick auf den zehn Euro teuren Calendar 366 werfen, der mit vielen granularen Konfigurationsmöglichkeiten um Nutzer wirbt.

Eben jener Menüleisten-Kalender für den Mac liegt jetzt in der neuen Ausgabe 2.15.1 vor und führt zehn neue, komplett interaktive Widgets für macOS Monterey ein. Widgets lassen sich inzwischen ja nicht mehr nur über das Kontrollzentrum aufrufen, sondern auf Wunsch auch direkt auf dem Desktop ablegen und bieten damit verschiedene, ständig sichtbare Kalenderübersichten an.

Die neuen Widgets gestatten dabei nicht nur direkte Interaktionen, wie das Beenden von erledigten Aufgaben, sondern können den Calendar 366 auch direkt öffnen und lassen so das flinke Bearbeiten aktueller Einträge zu.

Wie gesagt, persönlich sind wir mit Itsycal komplett zufrieden und mehr als ausreichend versorgt, sehen in Calendar 366 jedoch eine ganz attraktive Lösung für Anwender, die ihre Termine und die aktuelle Tagesplanung gerne kontinuierlich im Blick behalten und mit wenigen Mausklicks jederzeit schnell ändern können möchten.

Calendar 366 bietet in der Menüleiste insgesamt sieben unterschiedliche Kalender-Ansichten an und gestattet die Einflussnahme auf fast alle Programmeigenschaften. Ihr könnt nicht nur das in der Menüleiste angezeigte Datum konfigurieren, sondern auch das Standardverhalten neuer Termine, die Farbgebung der Kalender-Ansicht, die Nutzung von Tönen und das Verhalten einzelner Bedienelemente.

Calendar 366 wurde in Berlin entwickelt und steht auch in einer Version für iPhone und iPad zum Download im App Store bereit. Die Anwendung für mobile Geräte wird ebenfalls zum einmaligen Kauf für sechs Euro angeboten.