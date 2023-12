Doku-Tipp: „Die VIVA-Story – zu geil für diese Welt!“

Wäre der Musiksender VIVA nicht 2018 zu Grabe getragen worden, hätte Deutschlands MTV in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag gefeiert. Aus Anlass des verpassten Jahrestages hat ARD Kultur nun eine dreiteilige Dokumentation über den stilprägenden Musiksender veröffentlicht und bietet diese in vollem Umfang in der ARD Mediathek an.

120 Minuten in drei Episoden

Die drei Episoden sind jeweils knapp 40 Minuten lang und teilen die Geschichte des Musiksenders in drei Epochen ein: Folge 1 beleuchtet den Aufstieg des ersten deutschen Musiksenders, Folge 2 den „Triumph der Neunzigerjahre“ und Folge 3 widmet sich dem Ende von VIVA.

ARD Kultur betont dabei, dass die Geschichte von VIVA nicht nur ein farbenfroher Rückblick auf den einst sehr erfolgreichen Sender sei. Die Dokumentation setzt sich darüber hinaus auch mit der Einflussnahme der Musikindustrie, mit der Rolle der MP3-Tauschbörse Napster und den ihr zu verdankenden Veränderungen in der Musikbranche und mit gesellschaftlichen Themen wie der im Fernsehen abgebildeten Diversität und den Anschlägen des 11. September auseinander.

Mit vielen bekannten Gesichtern

Für Nostalgie auf einer Metaebene sorgen die ehemaligen VIVA-Gesichter Nilz Bokelberg, Markus Kavka und Collien Ulmen-Fernandes, die durch die Episoden führen und sich dabei unter anderem mit ihren Mitstreitern aus vergangenen Jahren unterhalten. Mit von der Partie sind die ehemaligen VIVA-Moderatoren Mola Adebisi, Aleks Bechtel, Matthias Opdenhövel, Oliver Pocher, Tyron Ricketts und Klaas Heufer-Umlauf.

Als kommentierende Prominenz sind unter anderem Blümchen, Smudo von den Fantastischen Vier, Echt-Sänger Kim Frank, der Frontmann der Gruppe Scooter, H. P. Baxxter, und Thees Uhlmann, Sänger der Hamburger Band Tomte vertreten.

