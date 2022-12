Vodafone GigaTV: Probleme mit Kabelboxen reißen nicht ab

Weiterhin sehen sich Vodafone-Kunden in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit vergleichbaren Problemen konfrontiert, sofern diese noch die ältere Horizon-Box HZ des Anbieters in Verwendung haben. Hier läuft zwar noch der zuletzt genutzte Sender, alle anderen Kanäle sind allerdings verschwunden und es ist kein Umschalten möglich.

Das Fehlerbild vermittelt den betroffenen Kunden, dass ihre Box sämtliche Sender verloren hat, was diese dann teils auch dazu veranlasst, einen erneuten Sendersuchlauf durchzuführen. In der Folge muss man eigene Favoritenlisten oder Sortierungen neu durchführen. Bei entsprechenden Problemen sollte man vor einem solchen Schritt stets noch versuchen, ob sich der Fehler beheben lässt, indem man das Gerät stromlos macht und vor einer erneuten Verbindung ein paar Minuten wartet.

Mit vergleichbaren Problemen mussten sich Vodafone-Kunden in den vergangenen Wochen bereits mehrfach herumschlagen und wie es scheint, sind nicht ausgereifte Software-Aktualisierungen für die Kabel-Empfänger von Vodafone die Ursache für die Ausfälle. Auch am vergangenen Wochenende wurde offenbar im Vorfeld der Störung automatisch eine Aktualisierung eingespielt.

