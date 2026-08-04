BundleHunt: TextSniper, PDF Squeezer und mehr stark reduziert

BundleHunt testet ein neues Aktionsformat mit fünf Mac-Anwendungen. Die Programme werden allesamt einzeln angeboten und sollen zum bislang niedrigsten Preis erhältlich sein.

Die Aktion läuft nur bis zum Wochenende und umfasst die Apps TextSniper, VideoPaw, MacPilot, Unite Pro und PDF Squeezer. Zu Sonderpreisen findet ihr die Apps hier.

TextSniper und PDF Squeezer deutlich günstiger

TextSniper kostet im Rahmen der Aktion 1,99 Dollar statt 7,99 Dollar. Die App erfasst sichtbaren Text direkt vom Bildschirm und legt ihn zum Einfügen in anderen Anwendungen bereit. Die App kann unter anderem Text aus Bildern, Videos, PDFs und Bildschirmfotos erfassen.

Wir hatten TextSniper zuletzt anlässlich eines größeren Updates vorgestellt. Die Anwendung versteht sich als Ergänzung zu Apples eigener Texterkennung, weil sie Inhalte ohne den Umweg über gespeicherte Dateien und die Vorschau-App vom Bildschirm übernimmt. Aktiviert wird sie über ein Tastaturkürzel, anschließend markiert man den gewünschten Bereich ähnlich wie bei einem Screenshot.

PDF Squeezer wird über die Aktion für 4 Dollar statt 19,99 Dollar angeboten. Das Programm reduziert die Dateigröße von PDFs und kann auch ganze Ordner stapelweise verarbeiten. Qualität und Dateigrößen lassen sich vor dem Speichern vergleichen. Zudem können Voreinstellungen für die Komprimierung oder eigene Werte gewählt werden.

Die Mac-App stammt vom deutschen Entwickler Daniel Witt und wurde erst kürzlich überarbeitet. Seit Version 4.7 läuft PDF Squeezer nativ auf Macs mit Apple-Prozessoren und setzt mindestens macOS 13.0 voraus.

VideoPaw, MacPilot und Unite Pro

MacPilot kostet während der Aktion 3,50 Dollar statt 29,95 Dollar. Das Programm richtet sich an Nutzer, die versteckte macOS-Einstellungen ohne Terminal-Eingaben ändern möchten. Das Programm bietet mehr als 1.200 Optionen sowie Werkzeuge für Aufräum- und Reparaturaufgaben.

VideoPaw ist für 6,50 Dollar statt 69,99 Dollar erhältlich. Die App bündelt Funktionen zum Konvertieren, Herunterladen, Komprimieren und Rippen von Videos. Dabei sollen sowohl DVD- und Blu-ray-Rips als auch Downloads von mehr als 1.000 Webseiten möglich sein.

Unite Pro wird für 5 Dollar statt 39,99 Dollar angeboten. Die App erstellt laut den Entwicklern aus Webseiten eigenständige Mac-Anwendungen mit eigenem Symbol, separatem Fenster und Benachrichtigungen.