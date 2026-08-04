FRITZ!Box 5630: Neuer Glasfaser-Router mit Wi-Fi 7

Der Berliner Netzwerkausrüster FRITZ! hat sein Angebot an Glasfaser-Routern um die FRITZ!Box 5630 erweitert. Das neue Modell ist als kompakter Einstieg in die Glasfaserklasse positioniert und kombiniert ein integriertes Glasfasermodem mit Wi-Fi 7. Der Router ist ab sofort erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 289 Euro.

Glasfaser-Router für den Einstieg

Die FRITZ!Box 5630 lässt sich direkt am Glasfaseranschluss betreiben und unterstützt Anbindungen über GPON mit bis zu 2,5 GBit/s sowie AON mit bis zu 1 GBit/s. Alternativ kann sie auch hinter einem vorhandenen Glasfasermodem betrieben werden. Für diesen Zweck steht ein 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Anschluss bereit, der sich bei direktem Glasfaserbetrieb auch als schneller LAN-Port für ein Gerät im Heimnetz nutzen lässt. Ergänzend verbaut FRITZ! drei Gigabit-LAN-Anschlüsse.

Durch die Kombination aus Modem und Heimrouter wird die Zahl der benötigten Geräte reduziert. Einrichtung und Inbetriebnahme können über die App MyFRITZ! erfolgen. Alternativ ist auch die Konfiguration über einen Webbrowser möglich. Beim Umstieg von einer vorhandenen FRITZ!Box soll ein Wechselassistent Einstellungen sowie im Heimnetz vorhandene Geräte auf das neue Modell übertragen.

Wi-Fi 7, DECT und Telefonie an Bord

Beim WLAN setzt die FRITZ!Box 5630 auf Wi-Fi 7 mit zwei Funkbändern. Über 5 GHz nennen die Spezifikationen Datenraten von bis zu 2.880 MBit/s, im 2,4-GHz-Netz sind bis zu 688 MBit/s möglich. Die Einbindung in Mesh-Netzwerke wird ebenfalls unterstützt. Die FRITZ!Box 5630 ist laut Hersteller auch mit Zero-Wait DFS kompatibel. Dabei prüft der Router verfügbare 5-GHz-Kanäle im Hintergrund, um Wartezeiten bei einem Kanalwechsel zu verkürzen.

Für Telefonie integriert FRITZ! eine DECT-Basisstation. Unterstützt werden neben DECT auch IP/SIP sowie ein analoger Telefonanschluss.

In seinem Glasfaser-Portfolio positioniert FRITZ! die 5630 unterhalb der größeren Modelle. Die FRITZ!Box 5690 Pro richtet sich mit Triband-WLAN und Zigbee an Nutzer mit höheren Anforderungen, die FRITZ!Box 5690 XGS ist für schnelle 10G-Anschlüsse vorgesehen.