ifun.de — Apple News seit 2001. 46 802 Artikel

Wi-Fi 7 für Glasfaser

FRITZ!Box 5630: Neuer Glasfaser-Router mit Wi-Fi 7
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

Der Berliner Netzwerkausrüster FRITZ! hat sein Angebot an Glasfaser-Routern um die FRITZ!Box 5630 erweitert. Das neue Modell ist als kompakter Einstieg in die Glasfaserklasse positioniert und kombiniert ein integriertes Glasfasermodem mit Wi-Fi 7. Der Router ist ab sofort erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 289 Euro.

Glasfaser-Router für den Einstieg

Die FRITZ!Box 5630 lässt sich direkt am Glasfaseranschluss betreiben und unterstützt Anbindungen über GPON mit bis zu 2,5 GBit/s sowie AON mit bis zu 1 GBit/s. Alternativ kann sie auch hinter einem vorhandenen Glasfasermodem betrieben werden. Für diesen Zweck steht ein 2,5-Gigabit-WAN/LAN-Anschluss bereit, der sich bei direktem Glasfaserbetrieb auch als schneller LAN-Port für ein Gerät im Heimnetz nutzen lässt. Ergänzend verbaut FRITZ! drei Gigabit-LAN-Anschlüsse.

Fritzbox 5630 1

Durch die Kombination aus Modem und Heimrouter wird die Zahl der benötigten Geräte reduziert. Einrichtung und Inbetriebnahme können über die App MyFRITZ! erfolgen. Alternativ ist auch die Konfiguration über einen Webbrowser möglich. Beim Umstieg von einer vorhandenen FRITZ!Box soll ein Wechselassistent Einstellungen sowie im Heimnetz vorhandene Geräte auf das neue Modell übertragen.

Wi-Fi 7, DECT und Telefonie an Bord

Beim WLAN setzt die FRITZ!Box 5630 auf Wi-Fi 7 mit zwei Funkbändern. Über 5 GHz nennen die Spezifikationen Datenraten von bis zu 2.880 MBit/s, im 2,4-GHz-Netz sind bis zu 688 MBit/s möglich. Die Einbindung in Mesh-Netzwerke wird ebenfalls unterstützt. Die FRITZ!Box 5630 ist laut Hersteller auch mit Zero-Wait DFS kompatibel. Dabei prüft der Router verfügbare 5-GHz-Kanäle im Hintergrund, um Wartezeiten bei einem Kanalwechsel zu verkürzen.

Fritzbox 5630 2

Für Telefonie integriert FRITZ! eine DECT-Basisstation. Unterstützt werden neben DECT auch IP/SIP sowie ein analoger Telefonanschluss.

In seinem Glasfaser-Portfolio positioniert FRITZ! die 5630 unterhalb der größeren Modelle. Die FRITZ!Box 5690 Pro richtet sich mit Triband-WLAN und Zigbee an Nutzer mit höheren Anforderungen, die FRITZ!Box 5690 XGS ist für schnelle 10G-Anschlüsse vorgesehen.
04. Aug. 2026 um 16:40 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich verstehe nicht, warum Fritz sich so schwer tut mit WiFi 7 in 6GHz.
    Zu teuer? Technisch zu komplex?

  • Dann lieber weiter 5690 Pro. Kostet auf dem Markt das gleiche und sieht zumindest etwas besser aus.

    Gibt es für die Teile eigentlich irgendwelche schlichten Abdeckungen die WLAN nicht groß behindern aber die hässliche Box abdecken?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46802 Artikel in den vergangenen 9051 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven