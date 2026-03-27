Bundestag beschließt Gesetz für bessere Navi-Daten

Navigations-Apps und digitale Routenplaner sollen künftig zuverlässiger arbeiten. Grundlage dafür ist ein neues Gesetz zu intelligenten Verkehrssystemen, das der Bundestag verabschiedet hat. Ziel ist es, Verkehrsdaten umfassender und aktueller bereitzustellen, damit Anwendungen präzisere Empfehlungen liefern können.

Im Zentrum steht eine zentrale Plattform, der sogenannte Nationale Zugangspunkt. Über diese digitale Schnittstelle sollen Informationen aus unterschiedlichen Bereichen gebündelt werden. Dazu zählen Verkehrsmeldungen, Wetterdaten, Fahrplanänderungen sowie Angaben zu Ladesäulen und Leihfahrrädern. Anbieter von Navigationslösungen können auf diese Daten zugreifen und sie in ihre Anwendungen integrieren.

Zentrale Plattform für Verkehrsdaten

Mit dem Gesetz werden Behörden und Infrastrukturbetreiber verpflichtet, relevante Informationen in standardisierter Form bereitzustellen. Dazu gehören unter anderem Baustellen, Straßensperrungen, Tempolimits oder Einschränkungen bei Brücken und Tunneln. Diese Daten sollen möglichst in Echtzeit gemeldet werden.

Auch Warnmeldungen wie Hinweise auf Falschfahrer oder Gegenstände auf der Fahrbahn werden künftig zentral erfasst. Da der Nationale Zugangspunkt auf europäischen Vorgaben basiert, können diese Informationen auch grenzüberschreitend genutzt werden.

PDF: Datenbereitstellung über den Nationalen Zugangspunkt

Für Nutzer von Navigations-Apps bedeutet das, dass sie häufiger auf aktuelle und einheitlich bereitgestellte Daten zurückgreifen.

Mehr Daten für ÖPNV und E-Autos

Neben dem Straßenverkehr betrifft das Gesetz auch den öffentlichen Nahverkehr. Verkehrsunternehmen sollen bereits vorhandene Daten zur Auslastung von Fahrzeugen bereitstellen.

Darüber hinaus werden Informationen zu verfügbaren Ladepunkten für Elektroautos verpflichtend in die Plattform integriert. Damit sollen auch Fahrer von E-Autos ihre Routen besser planen können.

Daneben hat der Bundestag auch das Straßenverkehrsgesetz umfassend überarbeitet.