Actions 4.0: Kurzbefehl-Baukasten mit vielen neuen Aktionen

Die von Entwickler Sindre Sorhus bereitgestellte App „Actions“ erweitert erneut den Funktionsumfang von Apples Kurzbefehlen und führt mit Version 4.0 zahlreiche zusätzliche Aktionen ein. Mit dem aktuellen Update wird die Anwendung nun deutlich breiter aufgestellt und verlangt zugleich iOS bzw. macOS 26 als Mindestvoraussetzung.

Neue Aktionen für Medien, Web und Automatisierung

Im Mittelpunkt des Updates steht eine lange Liste neuer Bausteine für eigene Kurzbefehle. Nutzer können nun unter anderem Eingaben über Dialogfenster abfragen, mehrere Audiodateien zusammenführen oder Live Photos aus Videos erzeugen. Auch Funktionen wie das Scannen von Barcodes in Bildern oder das Auslesen von Metadaten aus Mediendateien sind hinzugekommen.

Für Webinhalte bietet die App neue Möglichkeiten, etwa das Extrahieren von Bildern und Meta-Tags aus Webseiten oder das Abrufen von erweiterten URL-Inhalten. Ergänzt wird dies durch Werkzeuge zur Verarbeitung strukturierter Daten. Listen von Wörterbüchern lassen sich filtern und sortieren. Markdown-Tabellen können erstellt und ausgewertet werden.

Weitere neue Aktionen richten sich an technisch interessierte Nutzer: Dazu zählen die Umwandlung von Zahlensystemen, das Berechnen von Richtungen zwischen geografischen Punkten oder das Finden von Orten in der Nähe. Auch einfache Hilfsfunktionen wie Zähler oder temporäre Ordner stehen jetzt bereit.

Globale Variablen und plattformübergreifende Nutzung

Mit der neuen Version führt „Actions“ zudem die Möglichkeit ein, globale Variablen direkt in der App zu erstellen und zu bearbeiten. Diese lassen sich in mehreren Kurzbefehlen wiederverwenden und vereinfachen komplexere Abläufe.

Neben iOS werden auch macOS, iPadOS und visionOS unterstützt. Damit lassen sich erstellte Kurzbefehle plattformübergreifend einsetzen. Insgesamt stellt die App inzwischen mehr als 180 zusätzliche Aktionen bereit, die Apples eigene Kurzbefehle erweitern.