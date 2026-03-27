D200X Deck und D100H Dial: Neue Kreativ-Controller von Ulanzi

Der Zubehörhersteller Ulanzi bringt mit dem D200X und dem D100H zwei neue Eingabegeräte auf den Markt, die sich gezielt an Videoeditoren, Streamer und Fotografen richten. Beide Komponenten lassen sich einzeln nutzen, sind jedoch auf den kombinierten Einsatz ausgelegt. Ziel ist es, Arbeitsabläufe zu beschleunigen und gleichzeitig die Anzahl angeschlossener Geräte auf dem Schreibtisch zu reduzieren.

Im Mittelpunkt steht der D200X, der zum Einführungspreis von für 119,99 Euro angeboten wird. Dabei handelt es sich um ein Stream-Deck mit integrierter Dockingstation. Ergänzt wird dieses durch den D100H, der zur Einführung 44,96 Euro kostet. Einen kabellosen Drehregler mit zusätzlichen Funktionstasten.

Stream-Deck mit integrierter Dockingstation

Der D200X kombiniert klassische Makrotasten mit erweiterten Anschlussmöglichkeiten. Insgesamt stehen 14 frei belegbare LCD-Tasten sowie drei Drehregler mit Druckfunktion zur Verfügung. Über diese lassen sich beispielsweise Szenenwechsel steuern, Lautstärken anpassen oder Funktionen in Anwendungen wie Videoschnittprogrammen auslösen.

Zusätzlich fungiert das Gerät als USB-C-Hub. Es bietet Anschlüsse für HDMI mit 4K-Ausgabe, USB-A und USB-C, Speicherkarten sowie einen Audioanschluss für Mikrofon und Kopfhörer. Auch die Stromversorgung eines verbundenen MacBooks ist möglich. Damit soll das Gerät mehrere Einzelkomponenten ersetzen und Kabelverbindungen bündeln.

Die Steuerung erfolgt über die für Mac und Windows verfügbare Software Ulanzi Studio, die mit verschiedenen Anwendungen aus den Bereichen Streaming, Bildbearbeitung und Kommunikation kompatibel ist. Voreinstellungen können angepasst und als Makros gespeichert werden.

Kabelloser Drehregler für präzise Anpassungen

Der D100H ergänzt das Setup um eine feinere Steuerungsmöglichkeit. Das kompakte Gerät verbindet sich per Bluetooth und verfügt über einen Drehregler aus Metall sowie mehrere Tasten. Ein integrierter Vibrationsmechanismus sorgt für haptisches Feedback bei der Bedienung.

Der Regler kann unter anderem für die Navigation auf Zeitachsen, die Anpassung von Farbwerten oder die Steuerung von Lichtquellen genutzt werden. Durch die kabellose Verbindung lässt sich das Gerät flexibel platzieren. Laut Hersteller sind bis zu drei gleichzeitige Verbindungen möglich.

Der integrierte Akku mit 1000 mAh soll eine Nutzung von mehreren Wochen ermöglichen. Geladen wird per USB-C. In Kombination mit dem D200X ergibt sich ein Setup, das sowohl schnelle Befehle über Tasten als auch präzise Anpassungen über den Drehregler erlaubt.

Wir haben die Pixeluhr des Anbieters bereits im Einsatz und werden uns auch die neuen Kreativ-Controller genauer anschauen.