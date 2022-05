Bundeskartellamt: Neue Regeln für Facebook-Mutter Meta

Nach Angaben des Bundeskartellamt hat Meta bislang keinen Einspruch gegen die besondere Missbrauchsaufsicht eingelegt. Wie es zu der Entscheidung gekommen ist, die Facebook-Mutter genauer beobachten zu wollen, will die Bundesbehörde in den kommenden Wochen mit der Veröffentlichung eines Fallberichts erläutern. Bis dahin erklärt der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, zur jetzt bekanntgewordenen Entscheidung:

In den kommenden fünf Jahren muss sich Meta nun also genauer in die Karten schauen lassen als andere Konzerne und unterliegt bis vorerst 2027 der besonderen Missbrauchsaufsicht durch das Bundeskartellamt.

Meta, der neue Name des für Facebook, Instagram und den Kurznachrichtendienst WhatsApp zuständigen Technologie-Konzerns, wird in Deutschland zukünftig unter gesonderter Beobachtung stehen. Dies hat das Bundeskartellamt angekündigt und bekanntgegeben, dass man fortan die „Instrumente der erweiterten Missbrauchsaufsicht“ auf das Zuckerberg-Unternehmen anwenden wird.

