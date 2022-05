Neu von Sipgate: Beta für Desktop-Softphone CLINQ startet

Die plattformübergreifende Applikation sagt damit unserer bisherigen Empfehlung Telephone den Kampf an. Auch bei Telephone handelt es sich um ein sogenanntes Softphone, das am Mac mit den Zugangsdaten nahezu beliebiger VoIP-Anbieter genutzt werden kann.

CLINQ soll mit den SIP-Zugangsdaten verschiedener VoIP-Anbieter genutzt werden können und bietet neben einer integrierten Notiz-Funktion auch eine Erweiterung für Google Chrome an, die den Aufbau von Anrufen auf Mausklick ermöglichen soll. Zudem ist die App in der Lage Kontakte mit mit Online-Anbietern wie Google, Outlook oder Sipgate selbst zu synchronisieren. Nach der Erstinstallation wird auch der Import einer CSV-Datei möglich sein.

Insert

