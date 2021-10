Unklar bleibt welche konkreten Änderungen der neue Name mit sich bringen wird. Aktuell scheint das frische Branding und die Umstrukturierung des Mega-Konzerns vor allem den Abstand zwischen der Chefetage und den problematischeren Unternehmenszweigen zu vergrößern, was vielleicht nicht ausschlaggebend für das Re-Branding war, für Zuckerberg aber doch ein willkommener Nebeneffekt sein dürfte.

Die neue Unternehmensbezeichnung Meta spielt zudem auf das von Mark Zuckerberg immer wieder beschworene „Metaverse“ an, die Zukunftsvision dessen , was nach Vorstellungen des Facebook-Chefs das Internet langfristig beerben und durch virtuelle Welten ersetzen wird.

Dazu zählt neben dem Kurznachrichtendienst WhatsApp, das Foto-Netzwerk Instagram, der Facebook Messenger (fortan ebenfalls ohne Facebook im Namen), die AR-Brille Oculus und eben das soziale Netzwerk, das seit den Cambridge Analytica-Enthüllungen auf keinen grünen Ast mehr zu kommen scheint und kommunikativ inzwischen vor allem defensiv aufgestellt ist. Tut uns leid. Das wollten wir so nicht. Das machen wir in Zukunft besser.

In Anspielung auf das "Metaverse" Neuer Name: Facebook wird zu „Meta“

Insert

You are going to send email to