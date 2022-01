Bundeskartellamt stellt Google unter besondere Wettbewerbsaufsicht

Die zugrunde liegenden Rechtsbestimmungen wurden mit der Überarbeitung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (§ 19a GWB) im Januar 2021 geschaffen. Die in diesem Zusammenhang beschlossene Verschärfung der Missbrauchsaufsicht für große Digitalunternehmen soll gleichermaßen die Spielregeln für marktbeherrschende Plattformen strenger fassen und die Chancen für Innovation, Markt- und Datenzugang von Wettbewerbern erhöhen. Wird – wie im aktuellen Fall geschehen – eine „überragende marktübergreifende Bedeutung“ festgestellt, so kann es den Betreibern beispielsweise untersagt werden, auf den eigenen Plattformen Angebote von Wettbewerbern anders zu behandeln als die eigenen Angebote. Als Beispiel nennt der Gesetzgeber hier die Darstellung von Suchergebnissen.

Insert

You are going to send email to