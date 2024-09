Bundeskartellamt: Microsoft jetzt unter besonderer Missbrauchsaufsicht

Das Bundeskartellamt hat den Softwarekonzern Microsoft als Unternehmen mit „überragender marktübergreifender Bedeutung“ für den Wettbewerb eingestuft. Damit wird Microsoft künftig strenger überwacht, um mögliche wettbewerbsgefährdende Praktiken zu unterbinden. Die Entscheidung basiert auf § 19a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Neben Microsoft selbst sind auch seine Tochterunternehmen betroffen.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes

Microsofts dominierende Marktstellung

Microsoft ist vor allem für sein Betriebssystem Windows bekannt, das seit Jahren den Markt für PC-Betriebssysteme dominiert. Auch die Office-Anwendungen wie Microsoft 365 sind weltweit führend. Hinzu kommt eine starke Position im Cloud-Geschäft, in dem Microsoft mit seiner Plattform Azure neben Amazon Web Services eine zentrale Rolle einnimmt.

Das Unternehmen habe seine Produktpalette kontinuierlich erweitert, so das Bundeskartellamt. Es profitiere dabei von der Integration externer Angebote und biete ein breites, miteinander verzahntes Produktsortiment an. Dadurch sichere sich Microsoft Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten, die nur in bestimmten Marktsegmenten tätig sind.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, kommentiert:

„Die vielen Produkte von Microsoft sind in Unternehmen, Behörden und Privathaushalten allgegenwärtig und nicht wegzudenken. Historischer Ausgangspunkt des Unternehmens ist das Betriebssystem Windows, mit dem Microsoft seit vielen Jahren eine beherrschende Stellung einnimmt. Dazu kommen die Office-Anwendungen und weitere vielfältig miteinander verbundene Software-Angebote. Das Ökosystem Microsoft ist heute verwobener und stärker als je zuvor, denn über alle Bereiche wölben sich zunehmend Cloud und Künstliche Intelligenz, Schlüsseltechnologien, in denen Microsoft durch eigene Entwicklungen und durch Kooperationen seine starke Position untermauert hat.“

Wachstum in neuen Märkten und KI

Neben dem Kerngeschäft hat sich Microsoft in weiteren Bereichen wie Gaming (Xbox) und Berufsnetzwerken (LinkedIn) etabliert. Auch in der Künstlichen Intelligenz nimmt der Konzern eine wichtige Rolle ein. Der KI-Assistent Copilot werde zunehmend in Microsoft-Produkte integriert, während das Unternehmen durch Partnerschaften, etwa mit OpenAI, seine Position weiter stärkt.

Laut dem Bundeskartellamt setzt Microsoft in vielen Bereichen Marktstandards, an denen sich andere Softwareentwickler orientieren müssen. Das Unternehmen tritt dabei sowohl als Plattformanbieter als auch als direkter Wettbewerber auf.

Die Aufsicht des Bundeskartellamts ist auf fünf Jahre befristet. Innerhalb dieses Zeitraums kann das Amt eingreifen, um den Wettbewerb zu schützen. Ein ausführlicher Bericht zur Entscheidung soll in Kürze folgen.

Apple, Meta und Google bereits im Visier

Zuvor hatte das Bundeskartellamt die „überragender marktübergreifender Bedeutung“ bereits Apple, Meta, Google und Amazon attestiert. Während man mit Apple derzeit noch vor Gericht über den Befund streitet, sind die anderen Entscheidungen bereits rechtskräftig festgestellt.