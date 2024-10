Apple: Erste Smart-Home-Zentralen mit homeOS schon 2025

Apple plant offenbar den nächsten Schritt in Richtung Smart Home. Einem derzeit noch unbestätigtem Bericht zufolge entwickelt das Unternehmen zwei neue Geräte mit Displays, die auf einem neuen Betriebssystem namens „homeOS“ basieren sollen. Dabei handelt es sich um ein Vorhaben, das den bisherigen Einsatz von Smart Home-Produkten durch Apple weiter ausbauen könnte. In der Vergangenheit hatte der Konzern in diesem Bereich gemischte Erfolge verzeichnet.

Apple könnte dem Echo Show 10 von Amazon Konkurrenz machen

Zwei Geräte in der Entwicklung

Das ambitionierte Projekt umfasst zwei verschiedene Produkte. Das erste, intern unter dem Codenamen „J595“ bekannt, soll ein kombiniertes Gerät aus einem großen Display und einem beweglichen Arm sein – ifun.de berichtete – und seine Marktreife in zwei bis drei Jahren erreichen. Billig wird der Spaß jedoch nicht werden: Der Verkaufspreis könnte zur Markteinführung bei über 1.000 Dollar liegen.

Parallel dazu arbeitet Apple an einem preiswerteren Gerät, das unter dem Codenamen „J490“ geführt wird. Dieses Produkt könnte schon im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Es soll primär der Kommunikation über FaceTime dienen sowie zur Steuerung von Haushaltsgeräten genutzt werden können. Das Gerät wird voraussichtlich als Ergänzung zu dem teureren Modell angeboten und könnte eine kostengünstigere Alternative für Nutzer darstellen, die mit kleinen Schritten in die neue Smart Home-Welt von Apple einsteigen möchten.

„homeOS“ als zentrale Plattform

Beide Geräte sollen durch den Einsatz von „Apple Intelligence“ unterstützt werden. Diese soll künstliche Intelligenz verstärkt in den Haushalt bringen und könnte die neuen Geräte von Apples bisherigen Produkten abgrenzen. Apple TV oder HomePod verfügen ihrerseits nämlich nicht über die notwendige Hardware, um derartige KI-Modelle direkt auf den Geräten selbst auszuführen.

Das geplante Betriebssystem „homeOS“ wird ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen. Es wird erwartet, dass dieses neue System auf dem bereits existierenden „tvOS“ basiert, das Apple derzeit für seine Apple TV-Geräte einsetzt. Die Einführung eines speziellen Betriebssystems für die neuen Smart Home-Geräte folgt dem bekannten Muster des Unternehmens, für jede große Hardware-Kategorie eine eigene Software zu entwickeln. „homeOS“ könnte in Zukunft alle Apple-Geräte im Haushalt miteinander verbinden und eine zentrale Steuerungsplattform bieten.