Buffer für Mac: Freie Maccy-Alternative für die Zwischenablage

Mit Maccy haben Mac-Nutzer seit Jahren einen schlanken Clipboard-Manager zur Hand, der zuletzt mit Version 2.0 technisch grundlegend erneuert wurde. Nun meldet sich ein neues Projekt zu Wort, das eine ähnliche Richtung einschlägt, dabei aber eigene Schwerpunkte setzt.

Die kostenfreie Mac-App Buffer versteht sich als freie und quelloffene Alternative, die sich bewusst zwischen minimalistischen Lösungen und umfangreicheren Werkzeugen positioniert.

Leichtgewichtig mit erweiterten Funktionen

Buffer richtet sich an Nutzer, die eine einfache Zwischenablage-Verwaltung wünschen, ohne auf zusätzliche Funktionen zu verzichten. Die Anwendung bleibt mit rund zwei Megabyte Downloadgröße sehr kompakt und arbeitet vollständig lokal auf dem Mac. Inhalte werden nicht übertragen oder analysier.

Neben klassischen Textinhalten speichert Buffer auch Bilder und kann darin enthaltene Texte erkennen. Dafür nutzt die Anwendung die von Apple bereitgestellten Systemfunktionen zur Texterkennung, die direkt auf dem Gerät ausgeführt werden. Auf diese Weise lassen sich etwa Inhalte aus Screenshots oder Protokollen durchsuchen, ohne dass externe Dienste eingebunden werden müssen.

Die Bedienung orientiert sich an bekannten Konzepten: Über ein globales Tastenkürzel lässt sich die Zwischenablage jederzeit aufrufen. Eine Suchfunktion ermöglicht das schnelle Auffinden gespeicherter Inhalte. Einzelne Einträge können markiert werden, um sie später erneut zu verwenden.

Quelloffen, kostenlos, nur 1 MB klein

Die Anwendung konzentriert sich auf eine moderne Oberfläche und einen direkten Zugriff auf umfangreiche Inhalte wie längere Textblöcke oder strukturierte Daten.

Gerade für Entwickler oder Nutzer, die regelmäßig mit größeren Textmengen arbeiten, kann dies eine Rolle spielen. Buffer soll auch umfangreiche Inhalte stabil verwalten und übersichtlich darstellen. Gleichzeitig bleibt die Anwendung als Menüleisten-App im Hintergrund und verzichtet auf zusätzliche Fenster im Dock.

Buffer ist vollständig quelloffen und wird als privates Projekt entwickelt. Eine Monetarisierung ist nicht vorgesehen. Unterstützt werden aktuelle macOS-Versionen ab macOS 13.