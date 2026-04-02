Kräftiger Outdoor-Speaker: Soundcore Boom 3i zum halben Preis

Der Soundcore Boom 3i ist erst seit Sommer 2025 auf dem Markt und wurde damals mit einem Einführungspreis von rund 130 Euro positioniert.

Zu Ostern ist der robuste Bluetooth-Lautsprecher zum halben Preis günstiger zu haben und liegt aktuell bei rund 69 Euro. Damit bewegt sich das größere Modell preislich auf Augenhöhe mit dem kürzlich auf ifun.de vorgestellten Boom Go 3i.

Größerer Bruder mit mehr Leistung

Während sich der kompakte Boom Go 3i als handlicher Begleiter für unterwegs positioniert, richtet sich der Boom 3i an Nutzer, die mehr Leistung und Reichweite benötigen. Mit einer Ausgangsleistung von 50 Watt fällt der Lautsprecher deutlich kräftiger aus.

Für die Klangwiedergabe kommen zwei Treiber mit digital abgestimmter Frequenzweiche zum Einsatz. Die bekannte BassUp-Funktion verstärkt bei Bedarf die Tieftonwiedergabe. Trotz der höheren Leistung bleibt der Lautsprecher mobil. Mit rund 830 Gramm Gewicht und einem mitgelieferten Tragegurt lässt sich der Boom 3i problemlos transportieren.

Auch die Bauweise ist auf den Außeneinsatz ausgelegt. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt und hält laut Hersteller auch salzhaltiger Luft stand. Damit eignet sich das Modell für den Einsatz am Strand, am See oder auf dem Boot. Ein beschwerter Boden soll dafür sorgen, dass der Lautsprecher selbst auf Wasserflächen stabil bleibt.

App, Licht und Zusatzfunktionen

Wie beim kleineren Modell setzt auch der Boom 3i auf eine enge Integration mit der Soundcore-App. Darüber lassen sich Equalizer-Einstellungen anpassen, Lichtmodi konfigurieren und zusätzliche Funktionen wie eine Sprachverstärkung aktivieren.

Die integrierte Lichtleiste bietet verschiedene Effekte, die sich individuell einstellen lassen und auf Wunsch auch auf die Musik reagieren. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 16 Stunden an. Dieser Wert wird bei moderater Lautstärke und deaktivierten Lichteffekten erreicht.

Mit dem aktuellen Preisniveau wird der Boom 3i zu einer Alternative innerhalb des eigenen Sortiments. Während der Boom Go 3i vor allem auf Kompaktheit und zusätzliche Funktionen setzt, bietet der größere Boom 3i deutlich mehr Leistung bei einem nun fast identischen Preis.