App, Licht und Zusatzfunktionen
Kräftiger Outdoor-Speaker: Soundcore Boom 3i zum halben Preis
Der Soundcore Boom 3i ist erst seit Sommer 2025 auf dem Markt und wurde damals mit einem Einführungspreis von rund 130 Euro positioniert.
Zu Ostern ist der robuste Bluetooth-Lautsprecher zum halben Preis günstiger zu haben und liegt aktuell bei rund 69 Euro. Damit bewegt sich das größere Modell preislich auf Augenhöhe mit dem kürzlich auf ifun.de vorgestellten Boom Go 3i.
Größerer Bruder mit mehr Leistung
Während sich der kompakte Boom Go 3i als handlicher Begleiter für unterwegs positioniert, richtet sich der Boom 3i an Nutzer, die mehr Leistung und Reichweite benötigen. Mit einer Ausgangsleistung von 50 Watt fällt der Lautsprecher deutlich kräftiger aus.
Für die Klangwiedergabe kommen zwei Treiber mit digital abgestimmter Frequenzweiche zum Einsatz. Die bekannte BassUp-Funktion verstärkt bei Bedarf die Tieftonwiedergabe. Trotz der höheren Leistung bleibt der Lautsprecher mobil. Mit rund 830 Gramm Gewicht und einem mitgelieferten Tragegurt lässt sich der Boom 3i problemlos transportieren.
Auch die Bauweise ist auf den Außeneinsatz ausgelegt. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt und hält laut Hersteller auch salzhaltiger Luft stand. Damit eignet sich das Modell für den Einsatz am Strand, am See oder auf dem Boot. Ein beschwerter Boden soll dafür sorgen, dass der Lautsprecher selbst auf Wasserflächen stabil bleibt.
App, Licht und Zusatzfunktionen
Wie beim kleineren Modell setzt auch der Boom 3i auf eine enge Integration mit der Soundcore-App. Darüber lassen sich Equalizer-Einstellungen anpassen, Lichtmodi konfigurieren und zusätzliche Funktionen wie eine Sprachverstärkung aktivieren.
Die integrierte Lichtleiste bietet verschiedene Effekte, die sich individuell einstellen lassen und auf Wunsch auch auf die Musik reagieren. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 16 Stunden an. Dieser Wert wird bei moderater Lautstärke und deaktivierten Lichteffekten erreicht.
Mit dem aktuellen Preisniveau wird der Boom 3i zu einer Alternative innerhalb des eigenen Sortiments. Während der Boom Go 3i vor allem auf Kompaktheit und zusätzliche Funktionen setzt, bietet der größere Boom 3i deutlich mehr Leistung bei einem nun fast identischen Preis.
Da wollen wir hoffen, dass auch bei dem Preis die Mutanten nicht zuschlagen!
Ajo, kann ich mir bildlich vorstellen. Ich liege in Ruhe in der Sonne am See und irgendsoein Ingo kommt mit seiner Boombox und beschallt mich in maximaler Lautstärke mit Rammstein. Ich finde es schon grenzwertig, wenn jemand in den Öffies Videos schaut oder telefoniert ohne Kopfhörer.
Was hat das mit Ingo zu tun, der ist ein wirklich Netter!
Du meinst den Ingo ohne Mutantenhirnbox? Der ist wirklich nett!
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Ja, das ist wirklich der einzige Einsatzzweck dieses Teils – nicht.
Habe ich nicht behauptet.
Wie sich die Geschichte wiederholt… Das gab es alles schon mal, früher hieß das Ghettoblaster.
Interessant
Daran, dass das für manche eine willkommene Öffentlichkeitsbeschallung darstellen konnte, kam ich gar nicht
Bin ich einfach zu höflich für ^^
Schade, keine AirPlay. Damit ist er raus.
AirPlay für unterwegs??
Lesen ist eben nicht jedermanns Sache. Und dann auch noch verstehen…
Diese Produktsparte gehört verboten
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So ist es! Da für viele mittlerweile Rücksichtnahme auf andere völlig abhanden gekommen ist und nur noch die persönliche Freiheit im Vordergrund steht, sollte man allen Ernstes darüber nachdenken.
Danke, sehe ich genau so!
Ich kann den Boom nicht empfehlen. Zumindest der Boom2 hat einen ziemlich miesen Klang.
Dann wird es wieder Mitmenschen geben, die es unterhaltsam finden, ihren Musikgenuss auch anderen Personen aufzudrängen und wehe man versucht dann, um etwas Rücksicht zu bitten.
Sieht ein bisschen aus wie ein Heizlüfter.
Viel Lustiger wenn Leute ihre Stöpsel im Ohr haben und anfangen lautstark zu telefonieren.
Egal wo.