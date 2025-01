„Leader Key“ und mehr: Effizienz-Apps von Mikkel Malmberg

Leader Key ist eine App für Mac-Besitzer, die ihren Workflow mit Tastenkürzel effizienter gestalten wollen. Hinter der App steht der dänische Entwickler Mikkel Malmberg.

Ausführlich erklären kann euch „Leader Key“ wohl am besten der Entwickler selbst. Schaut euch dazu das unten eingebettete Video an. Kurz zusammengefasst geht es bei der Anwendung darum, die Arbeit am Mac zusätzlich zu beschleunigen, indem man vorhandene Tastenkürzel erweitern und im besten Fall auch abkürzen kann.

„Leader Key“ agiert dabei als eine Art Eingabeüberwachung, die ihr durch ein selbst definiertes Tastenkürzel öffnet. In der Folge genügt es, einen entsprechend zugewiesenen Buchstaben anzutippen, um eine Aktion auszuführen. Das abschließende Drücken der Eingabetaste entfällt.

So richtig nützlich wird die „Leader Key“-App natürlich erst dann, wenn man sich die Mühe macht, die verfügbaren Aktionen an seinen Arbeitsablauf anzupassen. Hier kann man auch eine Art von Verzeichnisstruktur aufbauen, indem beispielsweise die Taste „o“ für öffnen und ein darauf folgender Buchstabe für eine Anwendung steht.

„Leader Key“ unterstützt neben dem Öffnen von Anwendungen auch Aktionen mit URLs, Verzeichnissen und Befehlsverknüpfungen mit dem Launcher Raycast und dem Editor Vim. Malmberg bietet die App kostenlos bei GitHub zum Download an.

Weitere Apps von Mikkel Malmberg

Auch die weiteren Apps des Entwicklers sind einen Blick wert. So will FlickRing die Mausbedienung effizienter gestalten, indem man direkt am Mauszeiger einen kleinen Navigationsring öffnen kann.

Moves ist für Nutzer gedacht, die viel und schnell mit Fenstern arbeiten wollen. Beim Verschieben eines Fensters muss man dieses nicht an der oberen Leiste packen, sondern kann es an einer beliebigen Stelle packen, wenn gleichzeitig eine zuvor festgelegte Taste gehalten wird.

Sprinkles bietet euch die Möglichkeit, das Aussehen von besuchten Webseiten anzupassen, indem ihr diesen selbst festgelegte Schriftarten und Design-Vorgaben „unterjubelt“.