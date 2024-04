BSI-Report: Chancen und Risiken von KI-Modellen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat kürzlich seine Informationen zu generativen KI-Modellen, speziell zu großen Sprachmodellen (LLMs), aktualisiert.

Die noch vergleichsweise junge Technologie, die auch bei ChatGPT zum Einsatz kommt, ermöglicht es, Inhalte zu erzeugen, die normalerweise menschliche Kreativität und ein individuelles Verständnis unterschiedlichster Themenfelder voraussetzen.

Generative KI-Modelle – Chancen und Risiken für Industrie und Behörden

U.a. haben wir die Informationen zu Large Language Models (LLMs) anhand aktueller

Publikationen umfassend aktualisiert und ergänzt.

Die LLM-Modelle lernen aus bestehenden Datenmustern und können daraufhin neue Texte, Bilder, Musik und Videos erstellen.

LLMs weisen auch Gefahren auf

Große Sprachmodelle können beispielsweise zum Übersetzen von Textinhalten, zur Generierung gänzlich neuer Texte und zur Klassifizierung von Texten zum Einsatz kommen. Wer ChatGPT schon mal ausprobiert hat, der weiß, wie umfangreich die Möglichkeiten hier ausfallen. Allerdings glänzen LLMs nicht nur in zahlreichen Anwendungsbereichen, sondern weisen auch spezifische IT-Sicherheitsrisiken auf und haben das Potenzial, bereits vorhandene Gefahren weiter zu verstärken.

Hier setzt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit seinem neuen PDF-Bericht an, der einen Überblick über die Chancen und Risiken generativer KI-Modelle gibt.

In der 36 Seiten starken Publikation werden auch Maßnahmen vorgeschlagen, um den potenziellen Gefahren zu begegnen. Die Informationen des BSI richten sich dabei vor allem an Unternehmen und Behörden, die entweder schon dabei sind, entsprechende Modelle in ihren Arbeitsalltag zu integrieren oder dies perspektivisch angehen wollen.

Das PDF mit dem Titel „Generative KI-Modelle – Chancen und Risiken für Industrie und Behörden“ soll fortlaufend ergänzt werden, um den neuesten Stand der Technik und die sich daraus ergebenden Risiken und Möglichkeiten abzubilden.