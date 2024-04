DaVinci Resolve Micro Color Panel: iPad-Arbeitsplatz für die Farbkorrektur

Die Videoexperten von Blackmagic Design haben mit dem DaVinci Resolve Micro Color Panel einen neuen, kompakten Arbeitsplatz für Videobearbeitung und Farbkorrektur im Angebot, der einen Verkaufspreis von 495 US-Dollar trägt und sich an iPad-Pro-Nutzer richtet, die auf ihren Tablets bereits die Profi-Software DaVinci Resolve für iPad einsetzen.

Kompakte Einsteiger-Lösung

Das Gerät punktet laut Blackmagic Design vor allem mit seiner äußerst geringen Größe, die neben jede Tastatur passen soll und sich somit ideal für Farbgradierungen neben einem MacBook anbietet.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit führenden Farbkorrekteuren, bietet das Panel eine intuitive Anordnung der Bedienelemente, die eine schnelle und präzise Anpassung der Farbwerte ermöglichen sollen. Es beinhaltet zahlreiche professionelle Steuerelemente, die über eine hochwertige Verarbeitung verfügen sollen, um präzise Einstellungen vornehmen zu können. Im Gegensatz zur Arbeit mit Touchscreen oder Maus gestattet der Einsatz des Panels die gleichzeitige Manipulation mehrerer Parameter, was laut Blackmagic deutlich effizienter als die klassische Arbeit am Rechner ausfallen soll.

Drei Modelle verfügbar

Das DaVinci Resolve Micro Color Panel verbindet sich über Bluetooth oder USB-C mit iPad und Co. und ist eines von drei verfügbaren Paneelen, die DaVinci Resolve anbietet.

Die anderen beiden Modelle, das Mini Panel und das Advanced Panel, richten sich an Nutzer mit größeren Arbeitsplätzen in noch professionelleren Arbeitsumgebungen. Das Mini Panel zielt eher auf freiberufliche Anwender, die eine tragbare, aber dennoch umfangreich ausgestattete Option benötigen, während das Advanced Panel speziell für professionelle Farb-Experten in der Film- und Werbeindustrie konzipiert ist.

Die drei Panels bieten ähnliche Layouts, was den Wechsel beziehungsweise das Upgrade der Modelle erleichtern soll. Zu den Bedienelementen zählen hochauflösende Trackballs, LCDs, die den Zugriff auf Menüs und Schaltflächen ermöglichen, Drehregler und Tasten. Im eingebetteten Video wird das neue iPad-Modell ab 2:07:26 vorgestellt.