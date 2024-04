Spotify Lossless kommt möglicherweise als Abo-Erweiterung

An die Pläne von Spotify, Abonnenten auch den Zugriff auf verlustfrei komprimierte Audiodateien zu ermögliche, haben wir erst in der vergangenen Woche erinnert. „Spotify HiFi“ wurde vor inzwischen mehr als drei Jahren angekündigt, der Musikdienst bietet jedoch bis heute nur das verlustbehaftet komprimierte Kompressionsverfahren AAC mit maximal 320 kbit/s als Option an.

Wie es scheint, haben sich über den langen Zeitraum seit der Ankündigung von „Spotify HiFi“ hinweg auch die Pläne des Musikdienstes in diesem Bereich mehrfach geändert. So hat zwischenzeitlich die Bezeichnung „Spotify Supremium“ die Runde gemacht. Jetzt hat es den Anschein, als sei dieses Konzept ebenfalls wieder überholt, stattdessen steht jetzt eine Zubuch-Option namens „Music Pro“ hoch im Kurs.

Die Hinweise darauf finden sich wie einst auch die Erwähnungen von „Spotify Supremium“ in den Tiefen der Spotify-App. Eben jener auf der Diskussionsplattform Reddit aktive Spotify-Nutzer, der seinerzeit auch die „Supremium“-Hinweise gefunden hat, hat in der Android-Version der Spotify-App jetzt Erwähnungen der Option „Music Pro“ entdeckt.

Spotify bezeichnet „Music Pro“ als Add-on, das sich dann wohl zusätzlich zu einem bestehenden Abo des Musikdienstes buchen lässt. Der Punkt „Your Music Pro“ sei dann auch im gleichen Stil wie die Infos zum aktuell genutzten Abonnement als separate Taste im Menü der App vorgesehen. Hinweise auf die damit verbunden von Spotify vorgesehene Preisgestaltung finden sich allerdings nicht.

Erweiterte Kopfhörerunterstützung auch für AirPods

Der Leistungsumfang der Funktion beschreibt zunächst die Möglichkeit, den Zugriff auf Audiodateien auch im verlustfreien FLAC-Format und mit einer Qualität von bis zu 24-bit und 44,1 kHz zu erhalten. Ergänzend kann man wohl auf Basis von speziellen Profilen auch den Klang bei der Nutzung von ausgewählten Kopf- und Ohrhörern optimieren, Spotify berücksichtigt dabei wohl auch die AirPods. Eine weitere Option der „Music Pro“-Erweiterung von Spotify seien spezielle Mixing-Funktionen für DJs.

Vielleicht führt dieser neueste Anlauf von Spotify HiFi ja tatsächlich dazu, dass wir in Kürze ein Ergebnis sehen, in dessen Rahmen der Anbieter dann eine klare Ansage zum Preis und Funktionsumfang der von Nutzern teils längst ersehnten Erweiterung macht.