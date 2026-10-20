Privacy Badger erweitert den Tracking-Schutz von Safari

Die Datenschutzorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) bietet ihre Tracking-Schutz-Erweiterung Privacy Badger jetzt auch für Safari auf dem Mac an. Die kostenlose Anwendung soll verhindern, dass Unternehmen das Surfverhalten von Internetnutzern über verschiedene Webseiten hinweg verfolgen. Für andere verbreitete Desktop-Browser steht Privacy Badger bereits seit längerer Zeit zur Verfügung.

Ergänzung zum Tracking-Schutz von Safari

Apple hat Safari bereits mit verschiedenen Schutzfunktionen ausgestattet, die das Nachverfolgen von Nutzern über mehrere Webseiten hinweg erschweren sollen. Die EFF geht mit Privacy Badger noch einen Schritt weiter. Während Safari im normalen Betriebsmodus vor allem einschränkt, welche Informationen Tracker auslesen können, soll Privacy Badger deren Verbindungen bereits beim Laden einer Webseite vollständig blockieren.

Dazu analysiert die Erweiterung, welche externen Dienste versuchen, Nutzer beim Besuch unterschiedlicher Webseiten wiederzuerkennen. Werden Tracking-Versuche erkannt, kann Privacy Badger die betreffenden Verbindungen automatisch blockieren.

Versteckte Tracker werden blockiert

Nach Angaben der Entwickler soll Privacy Badger dabei auch Tracking-Techniken erkennen, die von anderen Schutzmechanismen bislang nicht erfasst werden. Als Beispiele nennt die EFF eingebettete Beiträge aus sozialen Netzwerken, Kommentarbereiche und Videoplayer. Solche Elemente können bereits beim Aufruf einer Webseite Daten übertragen, ohne dass Nutzer mit ihnen interagieren. Privacy Badger ersetzt solche Inhalte durch Platzhalter. Nutzer können die blockierten Elemente bei Bedarf durch Anklicken gezielt aktivieren.

Zusätzlich unterstützt die Erweiterung den Standard Global Privacy Control (GPC). Damit wird besuchten Webseiten automatisch mitgeteilt, dass der Nutzer einer Weitergabe oder dem Verkauf seiner persönlichen Daten widerspricht. In mehreren US-Bundesstaaten müssen Webseitenbetreiber solche Signale aufgrund gesetzlicher Vorgaben berücksichtigen. In Europa gibt es bislang keine vergleichbare allgemeine Regelung.

Die Erweiterung lässt sich auch parallel zu anderen Werbe- und Tracking-Blockern einsetzen, um deren Schutzfunktionen zu ergänzen. Laut den Entwicklern des Privacy Badger wird eine Umsetzung für Safari auf dem iPhone ebenfalls geprüft. Zunächst stünden allerdings der Mac-Start und die Optimierung dieser ersten Safari-Version im Fokus.