BrewSearcher: Sucht, installiert und entfernt Mac-Apps

Die Installation neuer Applikationen auf dem Mac erfolgt meist über den Mac App Store oder durch den direkten Download von der Entwickler-Webseite. Wer jedoch viele Anwendungen ausprobiert oder zusätzliche Werkzeuge benötigt, kann auch auf sogenannte Paketmanager wie etwa Homebrew zurückgreifen.

Teil des Homebrew-Angebotes, das sich in erster Linie an Terminal-Nutzer richtet, ist die sogenannte Cask Library. Ein Software-Verzeichnis, das den Zugriff auf eine große Auswahl an Mac-Anwendungen vereinfacht und nicht nur Terminal-Werkzeuge bereithält sondern auch etliche bekannte Anwendungen von Firefox über FSNotes bis hin zur Creative Cloud von Adobe. Diese lassen sich über die Cask Library direkt aus dem Internet installieren, ohne selbst nach Webseiten oder Installationsdateien suchen zu müssen.

BrewSearcher sucht, installiert und entfernt

BrewSearcher, vereinfacht diesen Zugriff nochmals deutlich. Statt einer klassischen Programmoberfläche bietet die App nur ein einzelnes Suchfeld, ähnlich der systemweiten Spotlight-Suche. Über diese lässt sich nach neuen Anwendungen suchen, zudem können vorhandene gelistet und auch wieder entfernt werden. Im Hintergrund wird dabei live auf die vollständige Homebrew Cask Library zugegriffen.

Im Gegensatz zu anderen Lösungen greift die neue Anwendung nicht auf eine Vorauswahl zurück, sondern stellt alle verfügbaren Programme aus der Homebrew Cask Library bereit. So lassen sich auch spezialisierte oder weniger bekannte Anwendungen schnell finden. Die Bedienung ist einfach: Nach dem Start drückt man die Tastenkombination CTRL+Leertaste, gibt einen Suchbegriff ein und kann die gefundene App direkt installieren oder starten.

BrewSearcher vereinfacht den Zugriff auf die Cask Library erheblich, allerdings kann die Suche etwas langsamer sein, da die Ergebnisse und App-Icons in Echtzeit geladen werden.

Trotz dieser Einschränkungen eignet sich das Tool besonders für Nutzer, die regelmäßig neue Programme testen oder gerne so viele Apps wie möglich zentral verwalten möchten. BrewSearcher steht auf dem Open-Source-Portal GitHub zum Download bereit.