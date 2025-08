Disney+: Das gibt es neben „Alien:Earth“ im August 2025 zu sehen

Den Katalog-Neuzugängen bei Netflix und bei Prime Video haben wir uns bereits gewidmet. Nun hat auch Disney+ die anstehenden Neuheiten für den August präsentiert und schickt wieder eine Vielzahl neuer Serien und Filme in den Ring.



„Alien: Earth“ startet am 13. August

Das Programm reicht von Marvel-Produktionen über Star-Dramen bis hin zu Dokumentationen aus dem National Geographic-Umfeld. Einige Titel feiern ihre Premiere, andere führen bestehende Serien fort. Aber auch Spielfilmfreunde kommen auf ihre Kosten.

Serienstarts aus dem Marvel- und Star-Universum

Gleich zu Beginn des Monats startet mit „Eyes of Wakanda“ eine neue Animationsserie aus dem Marvel-Kosmos. Die erste Staffel begleitet die sogenannten War Dogs auf Missionen rund um den Globus. Ihre Aufgabe: den Verbleib gestohlener Vibranium-Artefakte aufklären.

Ab dem 13. August widmet sich FXs „Alien: Earth“ einem dramatischen Science-Fiction-Szenario. In der neuen Serie wird ein außerirdisches Raumschiff zur Bedrohung für den gesamten Planeten. Die Handlung folgt einem Bergungsteam, das in den Trümmern auf unerwartete Lebensformen trifft.

Weitere Serienpremieren sind unter anderem die dritte Staffel von „Die Prouds: Lauter und trauter“, die am 6. August beginnt, sowie die True-Crime-Miniserie „The Twisted Tale of Amanda Knox“, die ab dem 20. August verfügbar ist. In „Eenie Meanie“, ab 22. August, gerät eine ehemalige Fluchtfahrerin unfreiwillig zurück in ein kriminelles Umfeld.

Dokumentation mit Chris Hemsworth

Neben fiktiven Stoffen setzt Disney+ auch im August auf dokumentarische Inhalte. Am 15. August erscheint mit „Limitless: Live Better Now“ ein neues National-Geographic-Format. Schauspieler Chris Hemsworth stellt sich körperlichen und mentalen Herausforderungen, um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zu einem besseren Leben zu gewinnen.

Ein erster Überblick über weitere kommende Titel und Serienrückkehrer ist hier auf YouTube abrufbar. Disney+ hat dort eine kurze Vorschau veröffentlicht.

Alle August-Neuheiten bei Disney+

1. August

Eyes of Wakanda – Staffel 1 (Marvel)

– Staffel 1 (Marvel) Jimmy Neutron: Der Mutige Erfinder (Star)

(Star) Der Schein-Heilige (Star)

(Star) Eine schlaflose Nacht in New York (Star)

4. August

King of the Hill – Staffel 14 (Star)

6. August

Die Prouds: Lauter und trauter – Staffel 3 (Disney)

– Staffel 3 (Disney) Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 5 (National Geographic)

– Staffel 5 (National Geographic) Micky Maus: Spielhaus – Staffel 3 (Batch 3) (Disney)

8. August

FXs Necaxa – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

– Staffel 1 (Star) (OV/UT) Ralph Barbosa: Planet Bosa (Star) (OV/UT)

(Star) (OV/UT) Summer of ‘69 (Star) (OV/UT)

13. August

Alien: Earth – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Primos – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

15. August

Limitless: Live Better Now – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Mein Lokal, Dein Lokal – Staffel 17 (Star)

20. August

The Twisted Tale of Amanda Knox – Staffel 1 (Star)

– Staffel 1 (Star) Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2 (Batch 3) (Marvel)

22. August

Eenie Meanie (Star)

25. August

LEGO Disney Prinzessin: Stoppt die Schurken (Disney)

27. August