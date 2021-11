Boring Old Menu Bar: Transparenz der Menüleiste abschalten

Die Mac-App Boring Old Menu Bar zeigt sich für macOS Monterey und insbesondere auch die neuen MacBook-Pro-Modelle mit Notch optimiert. In der neuesten Version kümmert sich die App nicht nur um die Optik der Menüleiste an sich, sondern integriert auch den Funktionsumfang der von den gleichen Entwicklern angebotenen Mac-Anwendung De-Notch-ifier, die Apples Kameraaussparung inmitten einer schwarz eingefärbten Menüleiste verstecken will.

Die anfänglich kontrovers geführten Diskussionen mit Blick auf Apples Entscheidung, die vom iPhone bekannte Notch auch auf Computern einzuführen, haben sich zunehmend beruhigt. Im Praxiseinsatz macht sich die Änderung schon nach kurzer Eingewöhnungszeit eigentlich nicht mehr bemerkbar.

„Solide“ Menüleiste auch mit Bordmitteln verfügbar

Nachvollziehen können wir allerdings den Wunsch einiger Nutzer, die Menüleiste anstatt mit Transparenzen und farblichen Aspekten versehen, kontrastreicher anzuzeigen. Diese Option steht allerdings auch unter macOS Monterey ohne die Zuhilfenahme externer Anwendungen zur Verfügung. Wie bereits in den vorigen Jahren lässt sich dies wieder über die Systemeinstellung „Transparenz reduzieren“ aktivieren – ihr findet die Option im Bereich „Bedienungshilfen“ und dort im Menübereich „Anzeige“.

Das oben erwähnte „Boring Old Menu Bar“ hat natürlich dennoch seine Daseinsberechtigung, bieten die Entwickler mit ihrer App doch zahlreiche Optionen zur Verfeinerung der Einstellungen diesbezüglich an. So lässt sich „Boring Old Menu Bar“ beispielsweise separat für den Standard- und Dunkelmodus des Mac konfigurieren und ist für die Verwendung auf mehreren Bildschirmen und auch auf Rechnern mit Apple-Prozessoren optimiert.

„Boring Old Menu Bar“ lässt sich kostenlos laden und zwei Wochen in vollem Umfang testen. Wer sich im Rahmen dieser Probenutzung überzeugen ließ, muss für die Lizenz einmalig 9,95 Euro berappen. Die Anwendung stammt aus dem Haus Publicspace und damit aus der gleichen App-Schmiede wie beispielsweise „A Better Finder Renate“ oder „The Big Mean Folder Machine“.