BookShelves: E-Book-Reader für Mac und iPhone mit eigener Bibliothek

Mit „Book ’em Danno“ hatten wir erst kürzlich eine kompakte Mac-Applikation vorgestellt, die sich auf die Verwaltung von E-Book-Sammlungen konzentriert. Eine integrierte Lesefunktion fehlte dort bewusst. Genau diese Lücke adressiert nun eine neue Anwendung mit dem Namen „BookShelves“.

Die Berliner Entwickler beschreiben ihre Motivation als Reaktion auf bestehende Lösungen. Während umfangreiche Werkzeuge wie Calibre viele Funktionen bieten, wirken sie für viele Nutzer technisch überladen. Gleichzeitig bleibt Apples Bücher-App optisch zugänglich, unterstützt jedoch nicht alle Funktionen moderner EPUB-Dateien und bietet nur eingeschränkte Möglichkeiten zur eigenen Bibliotheksverwaltung.

BookShelves kombiniert beide Ansätze. Die Anwendung versteht sich als vollständige Lesesoftware, die gleichzeitig die Organisation der eigenen Sammlung übernimmt. Sie ist sowohl für macOS als auch für iOS verfügbar und synchronisiert Inhalte über iCloud zwischen den Geräten.

Zum Sammeln, Verwalten und Lesen

Im Zentrum steht die Unterstützung verschiedener Dateiformate. Neben klassischen E-Books wie EPUB und PDF verarbeitet die Anwendung auch Comicformate wie CBZ oder CBR. Eine Konvertierung ist nicht erforderlich, da die Inhalte direkt dargestellt werden.

Die Leseansicht bietet grundlegende Funktionen wie Seitennavigation, Lesezeichen, Markierungen und eine Volltextsuche. Anpassungen bei Schriftart, Darstellung und Layout erlauben es, die Anzeige an eigene Vorlieben anzupassen. Fortschritte und Notizen werden auf Wunsch zwischen Geräten synchronisiert.

Darüber hinaus integriert die Applikation externe Bibliotheken. Öffentliche Kataloge wie das Internet Archive lassen sich direkt durchsuchen und Inhalte können ohne Umweg über den Browser geladen werden. Zusätzlich kann die Anwendung mit bestehenden Calibre-Bibliotheken im lokalen Netzwerk kommunizieren und Inhalte drahtlos übernehmen.

Formate, Sync und freie Inhalte

Ein weiterer Baustein ist die Verwaltung innerhalb der App. Bücher lassen sich nach verschiedenen Kriterien sortieren, in Sammlungen organisieren und automatisch mit Metadaten sowie Coverbildern ergänzen. Auch fehlerhafte EPUB-Dateien werden beim Import angepasst, damit sie korrekt angezeigt werden.

Die Nutzung ist in der auf 10 Bücher beschränkten Basisversion kostenlos möglich. Eine einmalige Zahlung von 3 Euro schaltet zusätzliche Funktionen wie unbegrenzte Bibliotheken, Synchronisation und erweiterte Exportoptionen frei.