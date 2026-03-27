Mindestbestellwert: Amazon hebt Schwelle für Gratisversand auf 49 Euro

Amazon hat den Mindestbestellwert für die versandkostenfreie Lieferung ohne Prime-Mitgliedschaft erneut angehoben. Statt wie bislang 39 Euro müssen Kunden nun Waren im Wert von mindestens 49 Euro bestellen, um die Standardlieferung ohne zusätzliche Gebühren zu erhalten.

Damit verschärft der Onlinehändler die Bedingungen für Gelegenheitskäufer ein weiteres Mal.

Bereits Anfang 2023 hatte Amazon die Schwelle von zuvor 29 Euro auf 39 Euro erhöht. Schon damals wurde die Anpassung mit gestiegenen Logistik- und Versandkosten begründet. Die nun erfolgte weitere Anhebung setzt diese Entwicklung fort und dürfte vor allem kleinere Bestellungen betreffen.

Höhere Versandkosten unterhalb der Schwelle

Wer den neuen Mindestbestellwert nicht erreicht, muss abhängig von Produktkategorie und Lieferoption zusätzliche Gebühren einplanen. Für viele Artikel fallen beim Standardversand zwischen 2,99 Euro und 3,99 Euro an. Günstiger bleibt die Zustellung an Abholstationen oder Schließfächer, die in der Regel mit 1,99 Euro berechnet wird.

Auch bei schnelleren Versandoptionen zeigt sich die Preisdifferenz deutlich. Der Premiumversand am nächsten Werktag kostet ohne Prime je nach Warengruppe bis zu 4,99 Euro. Same-Day-Lieferungen schlagen ohne Mitgliedschaft pauschal mit 9,99 Euro zu Buche. Lediglich Prime-Kunden profitieren hier weiterhin von kostenlosen oder vergünstigten Optionen.

Prime bleibt zentrale Ausnahme

Für Abonnenten von Amazon Prime ändert sich nichts an den Versandbedingungen. Sie erhalten weiterhin kostenfreie Standardlieferungen, den kostenlosen Premiumversand sowie Vorteile bei schnelleren Zustelloptionen. Bereits in der Vergangenheit hatte Amazon Preisanpassungen im Versandbereich mit dem Ausbau und der Finanzierung des Prime-Angebots in Verbindung gebracht.

Die erneute Erhöhung des Mindestbestellwerts dürfte auch als Anreiz verstanden werden, häufiger größere Warenkörbe zusammenzustellen oder eine Prime-Mitgliedschaft abzuschließen. Für Kunden ohne Abo steigt damit die Hürde für kostenfreie Lieferungen spürbar.