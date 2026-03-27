EcoFlow DELTA 3 Classic: Fokussierte Powerstation für mobile Einsätze

Mit der DELTA 3 Classic hat EcoFlow eine neue, kompakte Powerstation im Bereich um 1 kWh Kapazität vorgestellt, mit der Anwender abgeholt werden sollen, die keine Lust auf langwierige Vergleiche und das Sichten von technischen Spezifikationen haben.

EcoFlow DELTA 3 Classic: Zwei Steckdosen, drei USB-Ports

Der Hersteller gehört seit Jahren zu den etablierten Anbietern im Segment mobiler Energiespeicher und deckt mit der DELTA-Serie unterschiedliche Leistungs- und Preisklassen ab. Die Mitte März vorgestellte Classic-Variante bildet dabei den Einstieg in die aktuelle Generation und verzichtet bewusst auf Erweiterbarkeit und zusätzliche Schnittstellen.

1.800 Watt Leistung Dauerleistung

Die Kapazität liegt bei 1.024 Wh. Als Speicherzellen kommen Lithium-Eisenphosphat-Akkus zum Einsatz. Diese Bauart gilt als thermisch stabil und ist auf eine hohe Zyklenfestigkeit ausgelegt. Laut Hersteller sind etwa 4.000 Ladezyklen möglich, bevor die Restkapazität auf rund 80 Prozent sinkt. Die erwartete Nutzungsdauer wird mit bis zu zehn Jahren angegeben.

Die EcoFlow-App bietet zwei Anzeigemodi und verbindet sich per BT oder WLAN

Die Ausgangsleistung beträgt 1.800 Watt im Dauerbetrieb. Kurzzeitig sind bis zu 3.600 Watt möglich. Über die X-Boost-Funktion lassen sich auch Geräte mit höherer Leistungsaufnahme betreiben, indem die Spannung angepasst wird.

Überschaubare Anschlussvielfalt

Bei den Anschlüssen zeigt sich die reduzierte Ausrichtung des Modells. Zwei 230-Volt-Steckdosen bilden die Hauptausgänge. Hinzu kommen ein USB-A-Anschluss mit bis zu 18 Watt sowie zwei USB-C-Ports mit 30 und 100 Watt. Ein klassischer 12-Volt-Ausgang fehlt. Insgesamt stehen damit fünf Ausgänge zur Verfügung.

Auf der Front: Zwei Schuko-Steckdosen und drei USB-Ports

Geladen wird die Powerstation wahlweise über Netzstrom, Solarmodule oder den Kfz-Anschluss. Die maximale AC-Ladeleistung liegt bei 1.400 Watt. Damit erreicht das Gerät 80 Prozent Ladestand in etwa 45 Minuten an der klassischen Steckdose. Eine vollständige Ladung wird nach rund einer Stunde erreicht. Die maximale Solarleistung beträgt 500 Watt.

Mit einem Gewicht von rund 12 Kilogramm (immer gut vergleichbar mit einer Stiege H-Milch im Karton) und Abmessungen von etwa 40 × 20 × 28 Zentimetern bleibt die DELTA 3 Classic noch transportabel. Eine Geräuschentwicklung ist vorhanden, bei moderater Last aber noch gut im grünen Bereich.

Auf der Rückseite wird geladen: Per AC-Eingang und XT60-Port für Solarpanels

Praxiseindruck und Nutzung im Alltag

Im praktischen Einsatz erwies sich die Powerstation als gut transportabel. Durch die kompakten Abmessungen und die integrierten Griffe ließ sie sich problemlos zwischen Garage, Werkstatt und Außenbereichen bewegen. Die flache Oberseite hat sich zudem als praktische Ablagefläche für Werkzeuge und Zubehör bewährt – klingt blöd, fällt im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern aber positiv auf. Im Betrieb konnten verschiedene Geräte zuverlässig versorgt werden. Auffällig war jedoch ein Verhalten bei leistungsintensiven Anwendungen. Unser Xiaomi-Wasserkocher mit einer Leistungsaufnahme von knapp über 1.700 Watt konnte grundsätzlich betrieben werden und brachte das Wasser auch zum Kochen.

Der Xiaomi Wasserkocher hat die DELTA 3 Classic aus dem Tritt gebracht

In zwei Läufen kam es jedoch vor, dass die Powerstation während des Betriebs eine Überlast meldete und sich abschaltete, obwohl die angegebene Dauerleistung von 1.800 Watt rechnerisch nicht überschritten wurde. Dieses Verhalten trat nicht konstant auf, sollte aber bei der Nutzung nahe der Leistungsgrenze berücksichtigt werden.

Die Ausgangsleistung reicht für viele Geräte aus dem Haushalt oder dem Handwerksbereich. Vom Heizlüfter, über eine Stichsäge bis hin Makita-Schnellladegeräten ließen sich alle verbundenen Geräte über einen längeren Zeitraum stabil betreiben. Dabei auch mehrere USB-Geräte gleichzeitig zu laden stellte kein Problem dar.

Sehr gut konfigurierbar: Die EcoFlow-App ist inzwischen sehr ausgereift

Auffällig ist die hohe Ladegeschwindigkeit. Eine vollständige Aufladung dauerte im Test etwa eine Stunde und lag damit nahe an den Herstellerangaben. Gleichzeitig blieb das Gerät vergleichsweise leise und zeigte keine kritische Wärmeentwicklung. Auch unter Last arbeitete das Kühlsystem zurückhaltend.

Im Familien-Vergleich das klar beste Preis-Leistungsniveau

Die Steuerung über die EcoFlow-App funktioniert zuverlässig. Parameter wie Ladeleistung, Abschaltzeiten oder Ladegrenzen lassen sich anpassen.

Ein klarer Kompromiss ist der fehlende 12-Volt-Ausgang. Für klassische Campinggeräte kann dadurch ein zusätzlicher Wandler erforderlich werden, was mit Verlusten verbunden ist.

Für eine maximal Lebensdauer: Ladegeschwindigkeit und Ladegrenzen lassen sich einstellen

Die DELTA 3 Classic konzentriert sich insgesamt auf grundlegende Funktionen. Sie bietet eine solide Ausgangsleistung, schnelle Ladezeiten und eine einfache Bedienung. Im Vergleich zu umfangreicher ausgestatteten Modellen fällt die reduzierte Anschlussvielfalt auf, was je nach Anwendung berücksichtigt werden muss.

EcoFlow DELTA 3 Max Plus: Die DELTA 3 Plus hat einen großen Bruder

Ansonsten ist das aktuelle Preis-Leistungsniveau jedoch nahezu unschlagbar. Wer noch Stellplatz im Camper belegen möchte, der kann mit dem Griff zu DELTA 3 Classic wenig falsch machen. Und aufgepasst: Mit Mikrowechselrichter kostet die DELTA 3 Classic aktuell weniger als ohne.