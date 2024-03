BookArc Flex: Neue Generation des MacBook-Ständers startet

Der Zubehör-Anbieter Twelve South hat bereits im Januar eine neue Generation seines MacBook-Ständers BookArc Flex vorgestellt. Der vertikale Laptop-Ständer richtet sich an Anwender, die auf ihren Arbeitsplätzen in Büro oder Homeoffice auf externe Monitore setzen und gerne an aufgeräumten Schreibtischen arbeiten.

Der Ständer ermöglicht es, MacBooks bis zu einer Größe von 16 Zoll vertikal zu positionieren, nimmt also auch das neue MacBook Air mit 15 Zoll noch problemlos auf, und sorgt für ein aufgeräumtes Desktop-Setup.

Dabei bietet der BookArc Flex ein gewisses Maß an Flexibilität und kann sich an eine breite Palette von Notebook-Modellen mithilfe seiner elastischen Basis anpassen. Diese ist zwischen den beiden Stangen eingespannt und mit einem Hebelmechanismus ausgestattet, der das eingesteckte Notebook sicher in der Haltevorrichtung fixiert.

Der BookArc Flex ist in zwei Farbvarianten – mattschwarz und weiß – sowie in einer Premium-Chrom-Edition mit verspiegelter Oberfläche erhältlich. Die Preisempfehlungen der Standard-Varianten liegen bei 55,99 Euro, für die Premium-Ausführung werden 69,99 Euro fällig.

Erhältlich ist das neue BookArc Flex ab sofort auf amazon.de sowie in Kürze im EU-Online-Shop von Twelve South und auch direkt bei Apple.

Bei der spontanen Bestellung ist Vorsicht geboten, da auch die älteren Versionen aus dem Jahr 2009 noch zu hohen Preisen angeboten werden. Hier müsst ihr darauf achten, auch wirklich zur neuen Generation zu greifen.

Günstigere Alternativen sind im Handel bereits ab etwa 16 Euro erhältlich. Hier setzen die Ständer dann jedoch meist auf Klammern oder Spannmechanismen, mit denen unterschiedlich dicke Laptops in den Haltevorrichtungen arretiert werden. Bei diesem Modell lässt sich die Breite etwa von 14 mm bis 43 mm frei anpassen.

Produkthinweis Twelve South BookArc Flex Notebook-Ständer 60,96 EUR