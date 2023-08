Vertikale MacBook-Docks: Neue MacBook-Air-Variante von Ascrono

Zum einen bleibt man mit dem MacBook flexibel und beweglich, profitiert aber vom Komfort großer Displays, angeschlossener Peripheriegeräte und voller Tastaturen mit Ziffernblock. Zum Aufstellen unserer MacBooks haben wir mehrere Jahre lang die Docks des Anbieters HengeDocks eingesetzt. Dieser wurde dann jedoch von dem auf iPad-Tastaturen spezialisierten Anbieter Brydge aufgekauft und segelte in diesem Jahr zusammen mit Brydge in die Unternehmenspleite .

Wir gehören zu den alteingesessenen Fans des so genannten „Clamshell Mode“. Dieser Bezeichnet den Einsatz von Apples MacBooks mit geschlossenem Display, externem Monitor und externer Tastatur. Da Apples MacBooks leistungstechnisch schon seit längerem locker auch auf dem Schreibtisch eingesetzt werden können, bietet sich der „Clamshell Mode“ als guter Kompromiss für die Rechner-Nutzung zu Hause an.

