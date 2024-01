BookArc Flex: Notebook-Ständer für „Clamshell-Modus“ in neuer Variante

Der für MacBooks und eine Zeit lang auch für iPads erhältliche BookArc-Ständer wurde ursprünglich bereits vor mehr als zehn Jahren von Twelve South eingeführt und hatte einen großen Nachteil: Man musste stets die richtigen Einsätze besitzen, um die unterschiedlichen Generationen und Modelle der Geräte darin zu platzieren. Mit der Neuvorstellung BookArc Flex beseitigt der Anbieter dieses Ärgernis nun und wirbt mit einem zukunftssicheren Allround-Design.

Die iPad-Version des BookArc bleibt allerdings Geschichte. Der neue BookArc Flex ist ausschließlich für die Verwendung mit Notebooks konzipiert, zeigt sich hier aber recht flexibel. Twelve South zufolge lässt sich der Ständer mit den meisten Laptops bis zu 16 Zoll Größe verwenden, die weniger als 2,54 Zentimeter dick sind. Ob MacBook oder Windows-Notebook spielt beim BookArc jetzt auch keine Rolle mehr.

Notebook optisch ansprechend weggestellt

Zielgruppe des BookArc-Ständers sind Nutzer, die ihr Notebook an einen externen Bildschirm anschließen und mit externer Maus und Tastatur ausgestattet zusammengeklappt betreiben. Ohne Frage gibt der Rechner in den dezent und ansprechend gestalteten Rundbogen-Standfuß gestellt ein besseres Bild ab, als hinter den Bildschirm an die Wand gelehnt. Allerdings muss man dann auch dazu bereit sein, den Kaufpreis von 50 Dollar (und wenn das Zubehör nach Europa kommt wohl eher etwas mehr in Euro) zu akzeptieren.

Twelve South bietet den BookArc Flex in den Farben Weiß und Schwarz sowie verchromt an. Die Kompatibilität mit verschiedenen Notebook-Modellen wir durch die zwischen den beiden Stangen gespannte flexible Basis gewährleistet. Eine Art Hebelmechanismus sorgt dafür, dass die höchsten Punkte der Stangen gegen ein eingesetztes Notebook drücken und dieses dann in der Halterung stabilisieren.

Achtung: Alte Version wird hier weiter verkauft

Wenn ihr aktuell in Deutschland Angebote für den BookArc-Ständer von Twelve South seht, schaut auf jeden Fall zweimal hin. Hier gibt es weiterhin noch die alten Version des Zubehörs teuer zu kaufen, angesichts der Neuvorstellung würden wir davon definitiv abraten.