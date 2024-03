Für die bevorstehende KI-Offensive: Apple kauft DarwinAI

Apple hat das kanadische KI-Startup DarwinAI erworben und baut die eigenen Kompetenzen im Bereich der künstlichen Intelligenz damit für die erwartete KI-Offensive im laufenden Jahr aus.

Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg hat Apple die Übernahme zu Beginn dieses Jahres durchgeführt und zahlreiche Angestellte der Kanadier in die hauseigene KI-Abteilung eingegliedert.

Unklar ist, welche Funktion die Technologie von DarwinAI bei Apple übernehmen wird. Wirft man einen Blick auf die Selbstbeschreibung des 2017 gegründeten Unternehmens, scheint sich dieses vor allem auf die Prozessoptimierung bei Unternehmenskunden, die KI-Inspektion von Komponenten und die Verbesserung von Herstellungsprozessen spezialisiert zu haben.

Für lokal nutzbare KI

Laut Bloomberg verfügt DarwinAI allerdings auch über Erfahrungen bei der Verkleinerung und Beschleunigung von KI-Systemen. Eine Expertise, die Apple beim Bereitstellen neuer KI-Funktionen auf den eigenen Endgeräten helfen könnte.

Tim Cook bestätigt: Erste KI-Funktionen kommen später im Jahr

Marktbeobachter gehen schon länger davon aus, dass Apples KI-Funktionen, die mit iOS 18 und macOS 15 Einzug halten dürften, ausschließlich lokal ausgeführt werden und keine Internetverbindung zu fremden Servern aufbauen müssen.

Zudem betreibt Apple hier klassische Talent-Akquise. Der KI-Forscher Alexander Wong, der für den Aufbau von DarwinAI mit verantwortlich gezeichnet hat, beaufsichtigt zukünftig Apples KI-Abteilung.

Unter anderem plant Apple neue KI-Funktion in der Entwicklungsumgebung Xcode, in der Vortrags-Applikation Keynote und in der Systemweiten Suchfunktion Spotlight zu integrieren.

Einen ersten Eindruck von Apples KI-Offensive durften wir im Rahmen der diesjährigen WWDC Entwicklerkonferenz im Sommer erhalten. Mit Spannung wird hier insbesondere die Überarbeitung der Sprachassistenz Siri erwartet.